Sociální síť Parler je od rána nedostupná

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sociální síť Parler, jež je oblíbená mezi americkými konzervativci, je od dnešního rána SEČ nedostupná. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na server Down For Everyone Or Just Me, který monitoruje internetovou aktivitu.