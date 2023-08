Megalodoni 20 milionů let ovládali oceány. Požírali vše, co potkali, i své sourozence v děloze

Předpokládaný vzhled megalodona, žraloka velkého několik desítek metrů Foto: National Museum of Natural History

Pradávní mořští predátoři megalodoni byli neobyčejně hrozivými tvory, možná i více děsivými, než jsme si dosud mysleli. Podle serveru BBC během 20 milionů let ovládali oceány, až do doby před 3,5 milionu let, kdy vyhynuli.