SpaceX na ISS vyslala zásobovací loď, veze i vánoční dárky

Bude to vůbec poprvé, co má SpaceX na oběžné dráze dvě lodi zároveň. V listopadu na ISS loď Crew Dragon dopravila čtyři astronauty. "Draci kam se podíváte," poznamenal Kenny Todd z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Let byl původně plánován na sobotu, ale kvůli špatnému počasí byl o den odložen.

Raketa SpaceX Falcon 9 odstartovala s nejnovější verzí nákladní lodi z Kennedyho vesmírného střediska, kde byl počet zaměstnanců kvůli koronaviru omezen na minimum. První stupeň Falconu 9, který byl použit počtvrté, přistál na oceánské plošině několik minut po pozdním ranním startu. Poprvé byl použit v květnu, kdy firma, kterou založil miliardář a vizionář Elon Musk, poprvé odstartovala s astronauty na oběžnou dráhu.

Zhruba 2,9 tuny vážící náklad zásobovací lodě obsahuje miliardy mikrobů a rozmělněné vzorky asteroidů k analýze, nové zařízení poskytující rychlé výsledky krevních testů pro astronauty a komoru umožňující přesun experimentů. Na palubě je také 40 myší na studie zraku a kostí, k jejichž oslabení jsou astronauti při delších pobytech ve vesmíru náchylní.

Todd uvedl, že celý tento výzkum je "nejlepším vánočním dárkem" pro astronautku NASA Kate Rubinsovou, lovkyni virů, která před několika lety provedla první sekvencování DNA ve vesmíru. Pokud jde o osobnější dárky pro čtyři Američany, dva Rusy a jednoho Japonce na ISS, nechtěl Todd příliš prozrazovat. Zdůraznil jen, že má jít o překvapení od Santa Clause. Zásobovací loď veze také dobroty na vánoční hostinu: pečeného krocana, kukuřičný chléb, brusinkovou omáčku, máslové sušenky a trubičky na jejich zdobení.