Experti před klimatickou konferencí upozorňují, že limit 1,5 stupně není nahodilý

"Zvýšení (teploty) o 1,5 stupně Celsia není nahodilé číslo, není to politické číslo. Je to hranice planety. Každý další zlomek stupně je nebezpečný," řekl šéf Postupimského institutu pro výzkum dopadů klimatu a jeden z předních světových odborníků na tuto problematiku Johan Rockström.

Zvýšení teploty o více než 1,5 stupně Celsia podle experta mnohonásobně zvyšuje riziko nevratných změn klimatu. Jde například o ztrátu arktické letní ledové pokrývky, což by přispělo ke zrychlení oteplování, či o nevratné změny pro Golfský proud. Ten ovlivňuje klima na celé planetě a přináší teplou vodu k Evropě. Jeho nevratné změny by znamenaly hrozbu narušení zemědělské produkce, zaplavení nízko položených oblastí i devastaci biodiverzity, upozornil Rockström.

"Jde o opravdovou vědu - je to opravdové číslo. Říkáme to s velkou důvěrou," řekl Rockström. Dostát závazkům pařížské úmluvy je ale podle něj možné. "Je to něco, čeho bychom se rozhodně měli snažit dosáhnout," dodal.

Rockströmova varování podporují i další přední odborníci na změnu klimatu. Mark Maslim z londýnské univerzity UCL uvedl, že svět čekají zásadní klimatické změny i v případě, že se limit 1,5 stupně podaří dodržet. Šéf výzkumu Granthamova institutu na Královské univerzitě v Londýně Joeri Rogelj připomíná, že podle vědeckých poznatků se riziko změn klimatu výrazně zvyšuje mezi oteplením o 1,5 a dvěma stupni Celsia.

Pařížská úmluva OSN o změnách klimatu, která byla uzavřena 12. prosince 2015, vstoupila v platnost v listopadu 2016. Podle dokumentu, který nahradil takzvaný Kjótský protokol, se má oteplování udržet pod dvěma stupni Celsia, nejlépe do 1,5 stupně ve srovnání s předindustriálním obdobím. OSN ale v nedávné zprávě varovala, že současné závazky na snižování emisí skleníkových plynů povedou k růstu teploty na Zemi o 2,7 stupně Celsia do konce století.

Dodržení závazků plynoucích z pařížské smlouvy projednají od neděle ve Skotsku světoví lídři na konferenci OSN o změnách klimatu COP26. V Římě dnes zároveň začíná dvoudenní summit skupiny velkých světových ekonomik G20, na kterém hlavy států a vlád těchto zemí projednají kromě zotavení ekonomiky po pandemii covidu-19 i klima.

Zatímco dodržení limitu 1,5 stupně má ambice naplnit například Evropská unie, Británie či Spojené státy, proti závazkům pařížské smlouvy se staví mimo jiné Čína, Saúdská Arábie nebo Rusko, připomíná The Guardian.