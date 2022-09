Hladiny moří nevratně stoupnou o 30 centimetrů. Už tomu nejde zabránit, upozorňují vědci

Studie publikovaná toto pondělí v časopise Nature Climate Change upozornila na hrozbu vzrůstu mořské hladiny až o třicet centimetrů. Jde o stejnou míru, o kterou stouply za poslední století kvůli tání Grónského a Antarktického ledovce dohromady. Za celou dobu navíc voda přibyla na objemu na základě svého zahřívání.

Výzkumníci z institutu Geologického průzkum Dánska a Grónska pozorovali změny v tloušťce grónského ledovce. Odtok vody z tajícího ledovce je podle nich hlavním spouštěčem ještě většího tání. Vědci určili, že 3,3 procenta Grónského ledovce jsou nenávratně rozpuštěné. Jde o hmotnost 110 bilionů tun ledu zmizelého kvůli změnám, které již nastaly – a jsou také nevratné.

„Změny se projeví ještě v blízké budoucnosti v průběhu tohoto století. Voda technicky již nyní nebezpečně stoupla,“ upozornil vědec Jason Box z institutu Geologického průzkumu Dánska a Grónska. Výzkum podle něj určil jen spodní hranici vzestupu hladiny moří. „Jde o velmi konzervativní odhad spodní hranice vzestupu v důsledku tání Grónska. Je jisté, že ani v případě zastavení oteplování klimatu hladina moře nepřestane růst,“ dodal Box.

Masivní ledové štíty mohou tát rychleji se zahřívajícím se vzduchem, ale teplejší voda v oceánu má pro ledovce také fatální následky.

Národní úřad pro oceán a atmosféru očekává nárůst hladiny moře u pobřeží USA o zhruba 30-40 centimetrů během následujících třiceti let. Způsobí to masivní záplavy, které se budou objevovat až desetkrát častěji než dodnes. Mimo jiné i bouře včetně tornád se dostanou daleko hlouběji do vnitrozemí.

Grónsko zadržuje dost vody na zvýšení mořské hladiny až o osm metrů. Vědci upozornili na fakt, že hladina moře nevzroste rovnoměrně po celé zeměkouli. Některá místa budou daleko zdevastovanější než jiná na druhé straně planety.

„Spolu se ztrátou ledu Grónsko postupně ztrácí svůj gravitační tah na vodu. To znamená, že zatímco voda jinde po světě stoupá, přímo u ostrova právě naopak klesá,“ vysvětlil další z vědců institutu Geologického průzkumu William Colgan pro CNN. Během své výzkumné výpravy v létě roku 2021 varoval, že bude těžké se přizpůsobit těmto změnám.

Před klimatickou změnou, kterou člověk způsobil, byly teploty okolo 0°C nemyslitelné. Od 80. let minulého století se ale region otepluje průměrným tempem 1,5 stupně za deset let, což je čtyřnásobek světového průměru.

V Grónsku teploty v posledních týdnech dosahují až 15 stupňů. Teplota je až o 12 stupňů vyšší, než je v tomto ročním období normální. Mezi 15. a 17. červencem tohoto roku roztálo denně až 6 miliard tun ledu. Dost na zaplnění 7,2 milionů olympijských bazénů.

Podle vědců trend bude pokračovat, dokud se emise okamžitě dramaticky nesníží. Tání bude postupem času daleko intenzivnější a rychlejší.