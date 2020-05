Kvůli odpůrcům očkování může být vakcína na covid-19 prakticky k ničemu, tvrdí nová studie

— Autor: Adéla Soukupová / EuroZprávy.cz

Jak může nová vakcína proti onemocnění COVID-19 úspěšně ukončit pandemii? To záleží především na její účinnosti a na tom, jak bude vakcína rychle produkována. Podle Anthonyho Fauciho, vedoucího Národního ústavu pro alergické a infekční choroby v USA by vakcína mohla být k dispozici do konce roku 2021. Ale je tu ještě jeden faktor, který může potenciálně ohrozit proces obnovy, a to jsou odpůrci očkování.