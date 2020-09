O nošení roušek kolují mýty. Které z nich jsou ty nejčastější?

Nejčastější mýtus, který koluje internetem, převážně na sociálních sítích je ten, že roušky snižují hladinu kyslíku v krvi. Objevují se tvrzení, že rouška může zhoršit zdravotní stav u lidí, kteří trpí například astmatem. Jedná se však o mýtus. Neexistují žádné důkazy, že by chirurgické roušky snižovaly hladinu kyslíku v krvi.

Kdyby tato fáma byla pravdivá, lékaři po celém světě by nemohli řádně operovat pacienty při několikahodinových zákrocích, protože by to ovlivňovalo jejich kognitivní funkce. Lékaři opakovaně uvádějí, že neexistují žádné legitimní důvody, proč by lidé s chronickými stavy měli být od nošení roušek osvobozeni. Fáma vznikla na základě určitých typů průmyslových respirátorů, které opravdu mohou ovlivnit příjem kyslíku, ale běžné chirurgické nebo látkové roušky hladinu kyslíku neovlivňují.

Další fáma se zakládá na pocitu, že roušku by měli nosit pouze lidé, kteří se bojí nákazy, ale v případě, že se jedinec cítí zdravý a je statečný, tak roušku nosit nemusí. Již na začátku celosvětové pandemie se zjistilo, že existují také lidé, kteří jsou bez zjevných příznaků a fungují jen jako přenašeči. Rouška nejen zabrání vdechnutí nakažlivých částeček, které se přenášejí vzduchem, ale převážně slouží k tomu, aby zachytávala kapénky vznikající při mluvení a ty se nešířily dál vzduchem.

Podle serveru Science Alert nedávná studie z amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí ukázala, jak nošení roušek zastavilo ohnisko v jednom americkém kadeřnictví. Dva tamní zaměstnanci byli pouze přenašeči viru, ale při své práci nosili roušky. Ani jeden ze 139 klientů neonemocněl.

Někteří lidé se domnívají, že nošení roušky může zhoršit jejich stav, když jsou pozitivní na covid-19, protože opakovaně vdechují vir. Ani v tomto případě se nejedná o pravdu, ale pouze o mýtus. Fáma vznikla na základě „pseudovědeckého“ videa Plandemic, které bylo široce sdíleno na Facebooku a YouTube, než bylo staženo z oběhu.

Vědkyně Judy Mikovitsová ve filmu tvrdila nepodložené informace o společnostech, které využívají celosvětovou pandemii pouze k dosažení zisku, nebo o tom, že karanténa potlačuje imunitní systém. Video zhlédlo více než 8 miliónů lidí, než bylo odstraněno na základě porušování zásad o informacích spojených s covidem-19. Stále více důkazů ukazuje, že jakmile tělo spustí imunitní odpověď na covid-19, je po nějaký čas před nákazou chráněno.

Nošení roušky vzbuzuje v lidech pocit bezpečí a mnozí předpokládají, že není potřeba dodržovat minimální odstup od ostatních a bez obav navštěvují hromadné akce. Odborníci v oblasti veřejného zdraví doporučují roušky pouze v kombinaci s dalšími ochrannými opatřeními. Výzkumy jasně ukázaly, že rouška sama o sobě není tolik účinná v případě, když si nemyjete ruce nebo nedodržujete řádný odstup od ostatních. Kombinace těchto tří základních pravidel citelně sníží přenos viru a může zachránit mnoho životů. Spoléhat pouze na roušku nestačí.