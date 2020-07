Vědci vyvrací zažitý mýtus: Jeden psí rok není 7 lidských. Ve dvou letech je jim 40

Sedmileté pravidlo je všeobecně známo i když není jasné odkud přesně se tento výpočet vzal. Odborníci již v minulosti poukázali na fakt, že malá plemena sice rychleji dosahují pohlavní zralosti, ale pomaleji stárnou ve srovnání s velkými plemeny, a proto je výpočet relativně těžký.

Vědci se zaměřili na fakt, že psi obecně sexuálně dozrávají již po roce narození. To by odpovídalo tomu, že lidé by byli schopni sexuálního rozmnožování ve svých sedmi letech v případě uplatnění sedmiletého pravidla.

Nová metoda pracuje s přirozeným logaritmem, který má jako základ Eulerovo číslo. „To dává smysl, když se nad tím zamyslíte,“ říká bioinženýr Trey Ideker a dodává, že „devíti měsíční pes může mít štěňata, takže jsme věděli, že měřítko 1:7 není přesným měřením věku.“

Pro ekvivalent stáří psa v lidských letech se musí znásobit přirozený logaritmus věku psa do 16 let a přidat 31. To ukazuje, že psi tráví více času ve stáří, například dvouletému psovi je lidských 40, čtyřletý pes je ekvivalent osoby starší 50 let, uvedl Science Alert.

Výzkum publikovaný v Cell Systems je založen na studiích nové oblasti epigenetiky. Ta studuje možnost změny genů, ovšem bez ovlivnění základní DNA. Bouřlivý rozvoj epigenetických procesů byl zaznamenán poté, co epigenetika byla dána do souvislosti s civilizačními chorobami, a i včetně rakovinného bujení. V případě výpočtu stárnutí se tým vědců zaměřil na hromadění methylových skupin.

Vědci tvrdí, že tato nová metoda výpočtu by mohla pomoci při léčbě stárnutí. „V dnešní době existuje mnoho přípravků proti stárnutí, ale není jasné, jestli produkty život skutečně prodlužují, ale co místo toho aplikovat methylační vzorce před, během a po proceduře a zjistit, jestli opravdu něco dělají?“ míní Ideker.

Vědci odebrali vzorky krve od 100 labradorských retrívrů a analyzovali hromadění methylových skupin. Jiná psí plemena nebyla dosud testována, ale vědci věří, že novu metodu lze aplikovat na všechny psí rasy. Podle Idekera není metoda dokonalá, ale je mnohem přesnější než sedmileté pravidlo. „Mám šestiletého psa a pořád se mnou chodí běhat, ale teď si uvědomuji, že není tak mladý, jak jsem si myslel,“ říká Ideker.