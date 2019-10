V Antarktidě se odlomil obří kus ledovce, je velký jako tři Prahy

Podle vědců tato událost nesouvisí s klimatickými změnami, ale je částí normálního cyklu šelfových ledovců.

"Očekávali jsme, že se to stane, i když ne přesně v tom místě. Domnívali jsme se, že se velký ledovec odtrhne někdy mezi lety 2010 až 2015," uvedla glacioložka Helen Amanda Frickerová.

"Nemyslíme ale, že to má souvislost s klimatickými změnami. Je to součást normálního cyklu šelfových ledovců, u nichž pozorujeme takové události každých 60 až 70 let," dodala Frickerová.

Tabelární ledovec označený vědci D-28 se oddělil 26. září od Ameryho šelfového ledovce ve východní Antarktidě, který vědci sledují od 60. let minulého století. Poslední větší ledová kra se na tomto ledovci oddělila v roce 1964.

Podle dalšího glaciologa z australského antarktického programu Bena Galtona-Fenziho odlomení obří ledové kry neovlivní přímo hladinu moře, protože šelfový ledovec už byl plovoucí, podobně jako kostka ledu ve sklenici vody," uvedl Galton-Fenzi.

Podle vědecké studie zveřejněné loni v červnu v časopise Nature roztály v Antarktidě od roku 1992 tři biliony tun ledu, což je množství schopné zvednout hladiny oceánů o téměř osm milimetrů. Za předchozích pět let se se tání podle této studie zrychlilo.

Antarktida je z 98 procent pokrytá ledovým štítem a celý kontinent, obklopený oceány, představuje 90 procent pevninských ledovců planety. Antarktida je také největším rezervoárem sladké vody. Kdyby všechen tamní led roztál, zvedla by se hladina oceánů téměř o 60 metrů.