Z Prahy do Chorvatska za 15 minut? Svět se vrací k nadzvukovému letectví, objednány jsou desítky letadel

Společnost Boom Supersonic chce znovu zavést komerční nadzvukové letouny. Lety takového charakteru byly zrušeny roku 2003 vyřazením společnosti Concord. „Na rozdíl od elitářského technického zázraku Concordu, který provozovala jen hrstka leteckých společností, Boom doufá, že jeho nadzvukové letadlo – nazvané Overture – tento typ cestování zdemokratizuje a zpřístupní ho masám“ píše americké stanice CNN .

Plán zavést nadzvukové letadlo pro desítky milionů lidí potvrdil zakladatel a generální ředitel společnosti se sídlem v americkém Coloradu Blake Scholl. „Nadzvukové cestování je podle mého názoru o sbližování světa. Naší konečnou vizí je nadzvukový let pro každého cestujícího na každé trase,“ nastínil.

Overture má být zavedeno do provozu do roku 2029. „Společnost nedávno představila řadu nových podrobností o své technologii a partnerech, které tento sen o několik kroků přibližují realitě,“ míní Scholl.

Jak letadlo bude vypadat?

Overture je podle CNN navržen tak, aby dokázal přepravit 64 až 80 cestujících při rychlosti 1,7 Mach a ve výšce zhruba 18 tisíc metrů. To znamená dvakrát vyšší rychlost a o polovinu větší výšku, než jakých dosahují přední komerční letadla se širokým trupem.

Cesta mezi Londýnem a New Yorkem by takovému letounu zabrala zhruba tři a půl hodiny, tedy polovinu dnešního komerčního letu. Pokud by cestující využili tohoto letounu pro let mezi Prahou a chorvatským Záhřebem, vzdálenost může hravě překonat do patnácti minut.

Společnost ale letadlo dosud nepostavila. Tři světové letecké společnosti si jej ale už objednaly. Americké aerolinky United Airlines a American Airlines a japonské Japan Airlines. Konkrétně jde o objednávku 130 kusů s tím, že 35 jsou už nevratnou zálohou a 95 jsou předběžné, za které ještě aerolinky nemusely platit.

Společnost Boom Supersonic očekává první let v roce 2027, letoun má být certifikován roku 2029. „Tyto cíle jsou agresivní, ale s dosavadním pokrokem jsem spokojen. Je to velmi složitý proces, ale na rozdíl od elektrických letadel nebo letadel s kolmým vzletem a přistáním nepotřebujeme k certifikaci zcela nový soubor předpisů,“ poznamenal majitel Scholl.

„Je to jiné dopravní letadlo. Jen létá jinou rychlostí. Ale z hlediska předpisů jde o stejné bezpečnostní normy, stejná pravidla, která jsou již napsána – jen je musíme dodržovat a jejich dodržování prokázat,“ doplnil.

V současné chvíli společnost položila základní kámen továrny o rozloze 62 akrů ve městě Greensboro v Severní Karolíně. První letadla chce dokončit v polovině roku 2024.