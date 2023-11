70 procent Rusů by podpořilo Putinovo rozhodnutí ukončit válku proti Ukrajině

Pokud by podmínkou míru bylo vrácení okupovaných území Ukrajině, podpora by klesla na pouhých 34 %. Uvedl to server Ukrajinska pravda.

55 % dotázaných Rusů se domnívá, že by bylo vhodné ukončit válku a zahájit mírová jednání, zatímco 38 % podporuje pokračování války. Většina Rusů však očekává, že válka potrvá minimálně dalších šest měsíců, a téměř polovina si myslí, že bude pokračovat déle než rok.

Pokud by dotázaní měli možnost vrátit se zpět do minulosti a ovlivnit rozhodnutí o zahájení "speciální vojenské operace," tedy o invazi do sousední země, 41 % by toto rozhodnutí zrušilo, zatímco 43 % by ho podpořilo.

Podpora ruským ozbrojeným silám zůstává od začátku konfliktu stabilně vysoká, jak uvádí sociologové. V říjnovém průzkumu se 76 % dotázaných vyjádřilo, že podporuje nebo spíše podporuje akce ruské armády na Ukrajině (v září to bylo 73 %).

Odmítavý postoj zaujalo v říjnu 16 % dotázaných, což představuje nárůst oproti srpnu, kdy bylo odmítavých postojů 20 %.