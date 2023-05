Afrika může být svědkem další masové migrace. OSN odhadla, kolik lidí může opustit Súdán

Súdánská armáda vedená Abdal Fattáhem Burhánem a milice RSF, v jejichž čele stojí Muhammad Hamdan Dagalo, spolu v Súdánu soupeří o moc od 15. dubna. O život za tu dobu přišlo přes 500 lidí a dalších více než 4000 jich bylo zraněno.

Na humanitární pomoci je aktuálně podle agentury Reuters v Súdánu závislá třetina obyvatel. Situace je vyhrocená zejména v Chartúmu, kde docházejí zásoby potravin, paliva a vody, až na výjimky nefungují nemocnice ani další služby.

Obě bojujícíc strany sice uzavřely dočasné příměří, boje přest opokračují. Armáda například zaútočila na hlavní město Chartúm, kde zůstávají miliony lidí. Do země ale konečně dorazila humanitární pomoc.

Od vypuknutí násilí v Súdánu bylo podle úřadu OSN pro koordinaci pomoci pravděpodobně vyhnáno z domovů více než 334 000 lidí a více než 100 000 lidí uprchlo do sousedních zemí. Číslo ale není ani zdaleka konečné.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) může ze země utéct téměř milion lidí. "Na základě konzultací se všemi vládami zemí, které mohou mít co dočinění s migrací, jsme dospěli k odhadovaným 815 000 lidem, kteří mohou prchat do sedmi zemí sousedících se Súdánem," řekl novinářům zástupce UNHCR v Ženevě a zroveň to organizace uvedla na twitteru.

Dodal, že z tohoto počtu bude asi 580 000 Súdánců a zbytek budou migranti, kteří našli v zemi dočasné útočiště. Podle UNHCR mohou lidé uprchnout ze Súdánu, který má asi 45 milionů obyvatel, do sousedního Egypta, Eritreje, Etiopie, Jižního Súdánu, Středoafrické republiky, Čadu a Libye.