Svatba v době koronaviru: Nevěsta a ženich skončili v poutech

Na svatbu konající se v neděli policii někdo upozornil. Ta se na místo okamžitě vydala, protože v zemi platí kvůli koronaviru celostátní zákaz shromažďování. Na místě policisté zatkli 40 hostů, ženicha, nevěstu a pastora. Podle BBC by dnes měli všichni stanout před soudem.

Moment, kdy ženich nevěstě v bílých šatech se závojem a vlečkou pomáhá do policejního auta byl zachycen na videu a hojně sdílen na sociálních sítích.

A couple arrested on their wedding day at Nseleni in KwaZulu-Natal for violating the lockdown rules and regulations as they decided not to postpone their big day 1 pic.twitter.com/lyWCpaTUT0