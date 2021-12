V JAR zaznamenali opakování nákazy koronavirovou variantou omikron

"Původně nákaza chránila před další nákazou variantou delta, avšak to není případ varianty omikron," sdělila dnes na briefingu organizovaném Světovou zdravotnickou organizací (WHO) Anne von Gottbergová z jihoafrického centra pro respirační choroby a meningitidu.

Salam Gueye z afrického úřadu WHO dnes oznámil, že jeho pracoviště posílá tým do jihoafrické provincie Gauteng, kde se omikron šíří nejrychleji. Leží tam Pretoria a také Johannesburg. Tým WHO má zajistit sledování výskytu případů a trasování kontaktů.

Gueye rovněž oznámil, že jeho pracoviště pomáhá Botswaně zajistit kyslík pro pacienty s covidem-19. Varianta omikron byla zjištěna i v této zemi sousedící s JAR.

Groomeová řekla, že se nové případy v JAR šíří exponenciálně už dva týdny. Minulý týden se zvýšil počet denních přírůstků z 300 na 1000, později země zaznamenávala denně kolem 3500 nakažených, ve středu ohlásila za 24 hodin 8500 případů. "Ta rychlost šíření vyvolává obavy," sdělila Groomeová.

Podle NICD bylo 74 procent vzorků sekvenovaných v listopadu varianta omikron, první byla ve vzorku odebraném 8. listopadu. JAR na novou variantu upozornila 25. listopadu a od té doby případy oznámila dvacítka zemí, mezi nimiž je i ČR.