V JAR zaznamenávají překvapivě pomalý nástup koronaviru

V nemocnicích osmapadesátimilionové JAR jsou přichystaná lůžka, jednotlivá oddělení byla uvolněna, neplánují se žádné nezbytné operace. Sanitky mají patřičné vybavení, týmy zdravotníků jsou připraveny. Nemocnice ale zůstaly klidné, žádný příval pacientů se nekoná. "Je to divné, záhadné. Nikdo neví, co si o tom myslet," řekl specialista na infekční choroby z Johannesburgu Evan Shoul. "Jsme z toho trochu zmatení," soudí jeho kolega Tom Boyles. "Nazvali jsme to ticho před bouří. Máme vše připravené a ta bouře nepřišla. Divné," dodal.

Země má přes 2000 nakažených a 24 mrtvých. První případ zaznamenala před pěti týdny a až do 28. března se graf denních přírůstků choval podobně jako jinde, rychle stoupal. V sobotu 28. března však prudce spadl - z původního denního nárůstu 243 nových případů na 17. Od té doby se denní přírůstky pohybují kolem 50 infikovaných. Je to znamení, že zapracovala striktní izolace obyvatel, nebo jenom pauza? Ramaphosa prohlásil, že na analýzy je moc brzo a že od karantény klesl denní nárůst případů ze 42 na čtyři procenta.

"Čím víc lidí otestujeme, tím rychleji zjistíme, zda jde o odchylku nebo realitu. Ta čísla ještě nemáme," sdělila Precious Matsotsová z ministerstva zdravotnictví, která sleduje situaci z pověření Světové zdravotnické organizace (WHO). Stavros Nicolaou, který koordinuje soukromý zdravotnický sektor, řekl, že se bojí, že oficiálně udávaná čísla v lidech vyvolají falešný pocit bezpečí.

Všeobecně se čekalo, že se koronavirus, který do JAR a dalších afrických zemí přivezli bohatší občané z cest do zahraničí, bude rychle šířit v lidnatých chudinských čtvrtích. Přesto však nemocnice nehlásí zvýšený příjem pacientů s dýchacími potížemi, což by i při testování malého počtu lidí ukazovalo na šíření koronaviru.

Existuje i teorie, podle níž mají Jihoafričané proti koronaviru zvláštní odolnost. Přispívat k ní může to, že se tam novorozenci povinně očkují protituberkulózní vakcínou BCG, dále potenciální vliv léků proti HIV a nakonec i možný účinek enzymů různých v různých skupinách obyvatel.

"Mluví se o tom, ale jsou to teorie a pravděpodobně na nich není nic pravdivého," sdělil Boyles. "Plánujeme pořád tak, jako by měla přijít cunami. Panuje nervozita," dodává Shoul.

V JAR je povolen pouze nákup nezbytných potravin. Zakázáno je vycházet za účelem sportování i shromažďování a nesmí se prodávat alkohol a cigarety. Na pohřbech smí být maximálně 50 lidí a na dodržování nařízení dohlíží kromě policie také armáda.