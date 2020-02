Taktické jaderné zbraně mají oproti strategickým menší ničivou sílu. Ve vojenských kruzích se dlouhodobě diskutuje o tom, že by mohly být doplňkem při vedení konvenčního boje, aniž by jejich zapojení vedlo k eskalaci a propuknutí ničivé jaderné války.

Výbušnou sílu hlavice s označením W76-2, kterou by měly nést střely Trident II, Pentagon tají. Podle expertů by však mohla odpovídat asi pěti kilotunám trinitrotoluenu (TNT). To je asi třetina síly bomby Little Boy, kterou Spojené státy shodily ke konci druhé světové války na japonské město Hirošima. Strategické jaderné hlavice, jež americké ponorky nosí několik posledních desetiletí, přitom mají sílu 90 a 475 kilotun.

Náměstek amerického ministra obrany John Rood AP sdělil, že by nová hlavice měla snížit riziko jaderné války. Spojené státy podle něj nadále budou ctít svoji zásadu, že jaderné zbraně použijí jen ve "výjimečných případech". Nová hlavice by však měla USA pomoci odradit Rusko od toho, aby samo tyto střely používalo.

Kritici taktických jaderných zbraní se však obávají, že naopak riziko propuknutí jaderného konfliktu zvyšují. Vojenským velitelům totiž poskytují novou možnost, jak jaderné zbraně do konfliktu zapojit. Není přitom jisté, že znepřátelená strana jejich nasazení nevyhodnotí jako strategickou hrozbu a neodpoví celoplošných jaderným útokem. Domnívají se také, že nasazení taktických nukleárních zbraní do ponorek je zbytečné, protože americká armáda již disponuje tímto typem střel odpalovaných ze vzduchu.

Pentagon odmítl komentovat, kdy a kde bude nová hlavice nasazena. Americká nevládní organizace Federace amerických vědců (FAS) však s odvoláním na nejmenované zdroje uvedla, že hlavice jako první nese od konce loňského roku ponorka USS Tennessee, jež se plaví v Atlantickém oceánu.

Spojené státy novou zbraň nasazují v čase významných posunů ve strategických vztazích s Ruskem. Podle AP se množí obavy, že americký prezident Donald Trump nepřijme nabídku Moskvy na prodloužení smlouvy o kontrole jaderných zbraní START, jejíž platnost má vypršet příští rok v únoru. Je to přitom v současné chvíli jediná dohoda, která omezuje počet jaderných hlavic, jež smí mít Rusko i USA ve svém arzenálu k dispozici.