Amerika řeší záhadu. Proč Bílý dům mlčel o hovoru Trumpa s Putinem?

Dnešní prohlášení Bílého domu stejně jako nedělní sdělení Kremlu uvádí, že Putin poděkoval Trumpovi za zpravodajské informace, které pomohly zhatit možný teroristický útok během svátků. Prezidenti si rovněž přislíbili pokračovat v protiteroristické spolupráci.

Kreml v neděli uvedl, že hovor se týkal řady témat, na kterých mají obě země společný zájem. Bílý dům dnes bez podrobností poznamenal, že prezidenti mluvili o vzájemných vztazích mezi Ruskem a USA a o budoucí efektivní kontrole zbraní.

Stávající rusko-americká smlouva START o omezení strategických útočných zbraní vyprší v roce 2021, může být ale prodloužena o dalších pět let. Jednání o budoucnosti smlouvy ale váznou a obě strany se obviňují z nedostatečné vůle ustanovení plnit. Trump by také rád do ujednání zahrnul Čínu.