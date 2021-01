Biden odpřisáhl a stal se 46. prezidentem USA, zemi chce sjednotit

Ve svém inauguračním projevu demokrat Biden kladl důraz na jednotu USA. Řekl, že se Amerika nachází v těžké době pandemie, čelí ale i rasismu a vnitřnímu terorismu. USA se musí spojit a vypořádat se s těmito výzvami, řekl Biden a hovořil také o "naději". "Toto je den Ameriky, den demokracie, den naděje. Celou svou duší chci Ameriku znovu dát dohromady, sjednotit ji. Demokracie je vzácná věc, demokracie zvítězila," uvedl nový prezident. Prohlásil také, že chce být prezidentem všech Američanů a bojovat i za ty, kteří jej nevolili. Na mezinárodním poli hodlá obnovit stará spojenectví, být světu partnerem pro mír a vést příkladem. Jak poznamenal historik Michael Beschloss, jenž se specializuje na období amerických prezidentů, Biden pronesl "neokázalou, střízlivou, vážnou, utišující, očišťující a inspirující" řeč.

Donald Trump z Bílého domu odešel po osmé hodině místního času (14:00 SEČ). Na Andrewsově základně si před odletem prezidentského stroje Air Force One dopřál poslední ovace publika, salutování důstojníků a salvu 21 děl. Air Force One se vznesl za zvuku písně My Way Franka Sinatry a zamířil na Floridu, kde má Trump v Palm Beach sídlo Mar-a-Lago.

Ve svém projevu před odletem Trump hovořil o "čtyřech neuvěřitelných letech". "Společně jsme toho tolik dokázali, nebyli jsme běžná administrativa. Vždycky za vás budu bojovat, budu se dívat, budu poslouchat. Nové administrativě přeji mnoho štěstí a velké úspěchy," loučil se.

Prvním ranním programem byla pro Bidena, který je 46. prezidentem Spojených států, účast na mši ve washingtonské katedrále svatého Matouše. Bidena, jeho ženu Jill a viceprezidentku Kamalu Harrisovou s manželem Douglasem Emhoffem doprovodili do katedrály členové Kongresu včetně šéfa republikánské většiny v Senátu Mitche McConnella, šéfa senátních demokratů Chucka Schumera, předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové a lídra sněmovních republikánů Kevina McCarthyho. Biden je v dějinách USA po Johnovi Kennedym druhý prezident-katolík.

Krátce před polednem místního času složil Biden a před ním Harrisová na západním schodišti sídla Kongresu přísahu. Právě v poledne (18:00 SEČ) též vypršel Trumpovi mandát a krátce předtím s ním letadlo přistálo na Floridě. Trump, který od své listopadové volební porážky hovořil o ukradených volbách, předem vyloučil svou účast na inauguraci, což před ním 152 let žádný úřadující prezident USA neučinil. Přítomen však byl Trumpův viceprezident Mike Pence i s manželkou Karen. Harrisová má ve viceprezidentském úřadě několik prvenství - je v něm první ženou, prvním občanem tmavé pleti a prvním Američanem s jihoasijskými kořeny. Přísahu složila asi čtvrt hodiny před polednem do rukou první členky nejvyššího soudu hispánského původu Sonii Sotomayorové. Biden slib složil do rukou předsedy nejvyššího soudu Johna Robertse.

K převzetí prezidentského úřadu na twitteru Bidenovi gratuloval český premiér Andrej Babiš s tím, že se těší na rozvoj česko-amerického strategického partnerství. Blahopřál také prezident Miloš Zeman, britský premiér Boris Johnson, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, izraelský premiér Benjamin Netanjahu i papež František či francouzský prezident Emmanuel Macron.

Na tribunách, na nichž při inauguraci bývá běžně 200.000 lidí, bylo dnes kvůli epidemickým opatřením jenom 1000 hostů včetně tří předchozích prezidentů Baracka Obamy, George Bushe mladšího, Billa Clintona a jejich manželek. Místo tisíců těch, kteří na inauguraci nemohli být, vlálo před Kapitolem přes 190.000 vlajek.

Po podpisu formálních dokumentů, přijetí darů od kongresových vůdců a přehlídce ozbrojených sil, jejichž novým velitelem se Biden dnes stal, se prezident vydal na národní hřbitov v Arlingtonu, kde jsou pohřbeni padlí američtí vojáci a veteráni. Na pietním aktu byli rovněž Clinton, Bush i Obama. Kolona pak zamířila za účastníky slavnostního vojenského pochodu a kapel do Bílého domu.

Inaugurace se konala za mimořádných podmínek vyvolaných epidemií koronaviru a také událostmi ze 6. ledna, kdy na Kapitol zaútočili Trumpovi příznivci. Washington střežilo kromě policie 25.000 příslušníků národní gardy. Střed města byl uzavřen stejně jako park mezi Kapitolem a Lincolnovým památníkem. Obavy z možného násilí v inaugurační den se nepotvrdily, stejně jako se nekonaly ani větší protesty před sídly zákonodárných sborů v jednotlivých amerických státech.

Trump stihl před skončením svého mandátu udělit 73 milostí a 70 lidem zmírnit tresty. Milost dostal i jeho bývalý stratég Steve Bannon, obviněný z podvodu kolem výstavby zdi na mexické hranici. Všem svým dětem Trump před odchodem z funkce zajistil memorandem prodloužení ochrany tajnými službami o šest měsíců.