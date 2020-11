Biden si den před volbami udržuje náskok v klíčové Pensylvánii, ukazují dva průzkumy

Podle průzkumu Monmouth University vede Biden mezi voliči v tomto státě na severovýchodě USA o sedm procentních bodů podle scénáře, v němž by byla vysoká volební účast. Pokud by byla nízká, což by v současné chvíli znamenalo, že by se nezapočítala řada hlasů odeslaných poštou, snižuje se Bidenův náskok na pět procent.

PENNSYLVANIA VOTER POLL: Presidential election



Likely voters, high turnout:

51% @JoeBiden

44% @realDonaldTrump



Likely voters, low turnout:

50% Biden

45% Trump



Registered voters:

50% Biden

45% Trumphttps://t.co/XnaeWGwTCi pic.twitter.com/u7fEgYTxfG — MonmouthPoll (@MonmouthPoll) November 2, 2020

Podobné údaje ukazuje i sondáž ABC/WP, podle níž Trump rovněž ztrácí na Bidena sedm procentních bodů.

Bidenova podpora v Pensylvánii se přitom snížila proti stejným průzkumům provedeným před měsícem. Šetření Monmouth University tehdy poukazovalo na 11bodový náskok demokratického kandidáta, zatímco podle ABC/WP vedl o devět procent.

Na Pensylvánii se soustředí pohledy většiny volebních expertů, protože je u ní největší pravděpodobnost, že by mohla být rozhodujícím bojištěm v případě těsného výsledku voleb. Trump má podle modelů k dispozici méně cest k zisku 270 hlasů volitelů, kteří o novém prezidentovi formálně rozhodují, téměř všechny však vedou právě přes Pensylvánii.

Pokud by republikán Trump vyhrál ve všech státech, kde jsou podle průzkumů šance obou kandidátů vyrovnané, stále by na další mandát v Bílém domě nedosáhl. Potřebuje tak Bidenovi sebrat nejméně jeden ze států, kde má podle sondáží demokrat Biden navrch, přičemž největší šanci má nyní v Pensylvánii.

Podle průzkumu Monmouth University zašle třetina všech tamních voličů svůj hlas poštou, přičemž se předpokládá, že této možnosti využijí ve větší míře demokraté. Sčítání těchto hlasů může trvat poměrně dlouho, několik dní, možná i týdny. Některé republikánské okresy s ním pak chtějí začít až po konci volebního dne. Podle pozorovatelů je tím pádem pravděpodobný scénář, kdy bude podle prvních předběžných výsledků na základě hlasů odevzdaných u volebních místností vést Trump, nicméně za několik dní jej předstihne Biden, a to díky postupně počítaným poštovním hlasům.

Prezident a jeho tým ale v posledních dnech před volbami tvrdí, že by hlasy měly být sečteny ještě ve volební den. Republikáni rovněž podali ve státě řadu žalob týkajících se pravidel pro poštovní hlasování, které tamní úřady zavedly ve snaze ulehčit možnost zaslání hlasu na dálku. Největší spory se týkají možnosti přijmout i volební obálky, které dorazí až tři dny po volbách, ovšem za předpokladu, že byly odeslány nejpozději ve volební den.

"Hned jak ty volby skončí, povoláme na to naše právníky," řekl v neděli Trump novinářům.

Oba kandidáti Pensylvánii věnují velkou pozornost. Biden tento stát navštívil vícekrát než kterýkoliv jiný stát, byl tam o víkendu a dnes se tam chystá kampaň zakončit na mítinku v Pittsburghu. Trump se dnes při své cestě po čtyřech státech rovněž v Pensylvánii zastaví, vystoupí před svými podporovateli v Bidenově rodném městě Scrantonu.