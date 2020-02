Bílý dům se mstí. Poradce, který svědčil proti Trumpovi, dostal padáka

V prohlášení o tom informoval Vindmanův právní zástupce David Pressman. Podle něj nemůže být pochyb o tom, že jeho klient byl vyzván k odchodu z Národní bezpečnostní rady (NSC) "za to, že říkal pravdu".

Here’s the full statement from Lt. Col. Vindman’s attorney saying he was escorted out of the White House today pic.twitter.com/s9vzZJ7wof