CNN: Řada vládních činitelů v USA tajně jedná s Bidenovým týmem

CNN na základě svědectví několika nejmenovaných zdrojů z vlády a Bidenova štábu píše, že u řady činitelů současné administrativy roste frustrace. Správa obecných služeb (GSA) kvůli Trumpově postoji stále neuznává Bidena "zvoleným prezidentem". Demokrat proto nemá přístup k federálním financím a nemůže ani oficiálně jednat s úřady ohledně převzetí agendy.

Řada vládních činitelů sice na veřejnosti Bidenovu výhru neuznává, v zákulisí však již s jeho týmem komunikují, ačkoliv jen v omezené míře. Někteří z nich to přitom vnímají jako svou občanskou povinnost, která je nadřazena stranickým třenicím. "Nic, co by nás dostalo do problémů," popsal jednání s Bidenovým štábem nejmenovaný činitel administrativy. "Jen se nabízíme ku pomoci. Vědí, co tím myslíme, a co smíme či nesmíme udělat nebo říct," dodal.

Takový postup přitom svým pracovníkům výslovně zakazuje například ministerstvo zdravotnictví. Tamní zaměstnanci dostali ve středu pokyn, že nesmí odpovídat na žádné dotazy členů Bidenova týmu a pokud by od nich dostali zprávu, musí ihned upozornit vedení úřadu. Ministr zdravotnictví Alex Azar pak řekl, že s Bidenem nebude spolupracovat, dokud jej neprohlásí za příští hlavu státu GSA, jejíž šéfku však jmenoval Trump.

Americké asociace lékařů, zdravotních sester a nemocnic v úterý vyzvaly Trumpa ke spolupráci s týmem zvoleného prezidenta při boji s pandemií, aby tak "zachránil nespočet životů". Biden již dříve prohlásil, že neochota spolupracovat by mohla zpozdit distribuci vakcíny proti covidu-19 až o několik měsíců.

Server Politico rovněž upozornil, že prezidentův postoj v současné chvíli v podstatě paralyzuje konzervativní hnutí v USA. Jelikož Trump jako lídr republikánské strany odmítá označit Bidena za příštího prezidenta, nemohou američtí konzervativci útočit na demokratovy politické plány, ani kritizovat osoby, které jmenoval do svého týmu v Bílém domě. Některé konzervativní skupiny se rovněž z obav z možných následků zdráhají přijímat zaměstnance současné administrativy, kteří brzy přijdou o práci.

Republikánům nakloněné organizace si totiž například musí dávat pozor, aby Bidenovo nastávají prezidentství nikde veřejně nezmínili. V opačném případě jim podle zdrojů Politico začnou přicházet naštvané e-maily od dárců, kteří je například obviňují z toho, že se staví na stranu "liberálních médií".

Podle senátora Bena Sasseho, který jako jeden z mála republikánů popřál Bidenovi k vítězství, se tím však konzervativci vystavují nebezpečí, že demokrat situace využije a po nástupu do funkce se bude snažit rychle prosadit určitá opatření, na něž republikáni nebudou připraveni reagovat. Biden přitom v minulosti opakovaně prohlásil, že se hned v první den po vstupu do funkce chystá přijmout řadu exekutivních příkazů, jež zvrátí některá dřívější Trumpova rozhodnutí. "Republikáni si nemohou dovolit zůstat zaseknuti ve fázi popírání. Máme před sebou velké souboje a pro republikány by bylo prozíravé, aby se soustředili na výzvy související s vládnutím," míní Sasse.