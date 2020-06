"Floyd neměl být mrtvý." Aktivista Al Sharpton vyzval k novému pochodu na Washington

"Osmadvacátého srpna, na 57. výročí pochodu na Washington se zase vydáme do Washingtonu," řekl dle CNN reverend Sharpton na čtvrteční pietní akci. "Vrátíme se tam osmadvacátého srpna, abychom obnovili sen a znovu se mu zavázali," dodal.

Na konci května 1963 se ve Spojených státech konala jedna z největších manifestací za lidská práva v dějinách země. Zúčastnilo se jí téměř čtvrt milionu lidí. Takzvaný pochod na Washington za práci a svobodu zorganizoval černošský aktivista Martin Luther King, který u Lincolnova památníku v hlavním městě pronesl svůj slavný projev "I have a dream ..." (Mám sen). Vykreslil v něm sen o Spojených státech jako zemi bez rasových předsudků.

zdroj: YouTube

Sharpton vyzval ve čtvrtek k novému pochodu na Washington na pietní akci za George Floyda, které se zúčastnil i Martin Luther King mladší, syn někdejšího černošského pastora a bojovníka za rasovou rovnoprávnost.

Podle Sharptona se plánovaného pochodu zúčastní Floydova rodina i příbuzní dalších černochů, kteří "znají tuto bolest". Zapojit by se měla i rodina Erika Garnera, jnež zemřel při zatýkání policií v roce 2014 v New Yorku. Také on si stejně jako Floyd při zatýkání marně stěžoval, že "nemůže dýchat".

"George Floyd by neměl být mrtvý. Nezemřel na běžné zdravotní obtíže. Zemřel na běžné selhání amerického systému vymáhání práva," uvedl Sharpton na pietě. "Je načase, abychom se postavili v Georgově jménu a řekli: 'Dejte své koleno z našich krků'," dodal černošský aktivista.

Šestačtyřicetiletý černoch George Floyd zemřel 25. května při zatýkání v Minneapolisu. Zasahující bělošský policista mu klečel osm minut a 46 vteřin na krku i přesto, že podezřelý opakovaně naříkal, že nemůže dýchat. Nyní již bývalý policista Derek Chauvin nyní čelí obvinění z vraždy.

Také ve čtvrtek večer se proti rasismu protestovalo v řadě amerických měst včetně Washingtonu, New Yorku, Atlanty, Denveru, Detroitu či Los Angeles. Z valné většiny byly demonstrace pokojné. V uplynulých dnech se protesty několikrát zvrhly ve střety s policií a rabování.