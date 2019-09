"Čím více se Hulk naštve, tím silnějším se stává," řekl v rozhovoru s nedělníkem Mail on Sunday premiér Boris Johnson s odkazem na komiksového hrdinu, jehož obrovská síla je násobena hněvem.

"Hulk vždycky unikl, jakkoli silně se zdálo, že je svázán - a to bude i případ této země," zdůraznil Johnson. "Odejdeme (z EU) 31. října," dodal.

Podle Ruffala ale Johnson zapomíná, že "Hulk bojuje jedině za dobro celku". "Naštvaný a silný může znamenat také tupý a destruktivní. Hulk funguje nejlépe, když je za jedno s týmem, a je pohromou, když je sám," napsala hollywoodská hvězda na twitter. Její příspěvek sdílely desetitisíce uživatelů.

Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus...he’s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl