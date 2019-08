Kampaň MeToo tvrdě dopadla na ženy. Měla jim pomoci, teď je nikdo nechce

Kampaň MeToo má ostrou dohru. Dvacet sedm procent oslovených mužů například uvedlo, že se vyhýbají pracovním schůzkám, kde by jejich jediným partnerem byla žena. Jednadvacet procent respondentů by váhalo s přijetím ženy na pozici, která by vyžadovala blízkost, například při služebních cestách. Devatenáct procent mužů by jen neochotně najalo atraktivní ženu.

Data pocházejí ze začátku roku 2019, osloveni byli pracovníci z různých oborů. Podobný průzkum se uskutečnil v roce 2018, kdy vrcholila kampaň metoo, osloveni byli ale jiní lidé a anketa se více zaměřila na budoucí očekávání. "Je to smutné, ale věci se zhoršily," napsala komentátorka The Guardian. Ženu by na místo vyžadující úzkou spolupráci loni například jen nerado přijalo zhruba 15 procent mužů oproti letošním 21 procentům.

Vzorem respondentům mohl být i americký viceprezident Mike Pence, který je známý tím, že odmítá večeřet o samotě s jinou ženou než se svou manželkou.

Nejsou to přitom jen muži, kteří mají strach ze žen. Najímání žen se totiž stále více brání i ženy. Průzkum z roku 2018 ukázal, že přes deset procent mužů, ale i žen by bylo méně ochotno přijmout ženu. Pro rok 2019 ještě nejsou výsledky týkající se žen k dispozici.

Při debatě v rámci metoo se často mluvilo o jakýchsi šedých zónách a zaznělo, že pro muže může být těžké situaci správně vyhodnotit. Někteří tvrdili, že je jednodušší vyhnout se kontaktu se ženou úplně, než aby riskovali, že budou obviněni ze sexuálního obtěžování, když jí třeba jen potřesou rukou. "Na průzkumu je opravdu zajímavé to, že zřetelně vyvrátil argument, že muži nemají jasno v tom, co je ještě přijatelné," uvedla komentátorka The Guardian.

Vědci podle ní totiž zkoumali reakce na 19 různých modelů chování (například posílání e-mailů s erotickými vtipy podřízené) a obě pohlaví se překvapivě shodla na tom, co sexuální obtěžování je a co není. "Většina mužů ví, co představuje sexuální obtěžování, a většina žen to ví také," řekla jedna časopisu Harvard Business Review z autorek studie Leanne Atwaterová z Houstonské univerzity. "Představa, že muži neví, že je jejich chování špatné, a že ženy přehánějí, je zcela nesprávná," dodala.