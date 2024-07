Týdenní výhled filmů: Post #MeToo éra, špína Hollywoodu či Ramba jako alkoholička

Dle očekávání kina aktuálně plní pokračování Já, padouch 4, týdenní nabídka je tentokrát však čistě pro dospělé. Nalákat tuzemské diváky se bude snažit ve Varech uvedený Zápisník alkoholičky. Režisér Dan Svátek se navrací k tematice alkoholismu, kterou představil v Úsměvech smutných mužů, jež si můžete pustit na Voyo nebo DAFilms. Snímek vychází z úspěšného blogu a stejnojmenné knižní předlohy Michaely Duffkové. Předkládá roztříštěný příběh ženy, která při snaze udržet rodinu a práci podléhá alkoholu. Surově ukazuje neustálý boj s vlastním svědomím, morálkou a opakované návštěvy protialkoholické léčebny. Varovný titul zpřítomňuje, jak lehké je k alkoholu sklouznout a jak obtížná je cesta zpátky ke střízlivosti. V titulní a takřka životní roli se představí Tereza Ramba.

Mnohem odlehčenější bude americká romantická komedie Vezmi mě na měsíc, která bude kloubit inteligentní zábavu s žánrovými prvky, po vzoru nedávného a velmi povedeného Kaskadéra. Ústřední dvojici ztvárnil Channing Tatum a Scarlett Johansson. Snímek čerpá z oblíbeného tématu konspiračních teoretiků. Sledujeme ambiciózní prostředí NASA, jež se za každou cenu snaží dostat na měsíc. K popularitě mezi americkou veřejností ji má pomoct nová PR manažerka, která začne manipulovat s mediálním obrazem a dospěje až do chvíle, kdy se rozhodne přistání na měsíci nafingovat. Skupina oddaných kosmonautů se však paralelně do vesmíru snaží skutečně dostat. Začíná tak závod o čas nejen se Sovětským svazem, ale i s odlišně smýšlející strukturou NASA.

Z filmařského zákulisí je i v půlnoční sekci uvedený závěr brakové trilogie Ti Westa MaXXXine. Režisér tematicky navazuje na své předchozí filmy X a Pearl, tu si můžete pustit na SkyShowtime, v nichž skládá poctu exploatační kinematografii 70. let, plní je různorodými odkazy, zaplavuje litry krve a spoléhá na brakové narativy. MaXXXine se odehrává v prohnilém filmařském prostředí 80. let, kdy se mladá aspirující herečka snaží proniknout do hollywoodských struktur poté, co se stala oceňovanou pornoherečkou. Získá roli v novém hororu ambiciózní režisérky. Jenže zatím co probíhá natáčení, v Los Angeles začal řádit maskovaných vrah, který zabil přátelé protagonistky. Narativ natáčeného filmu se prolíná se skutečností a protagonistka bude o svůj život bojovat jak na plátně, tak v ulicích.

A čtveřici premiér uzavírá taktéž film z filmařského prostředí. Mexický film Špatný herec natočil režisér Jorge Cuchi a ostře v něm nastavuje zrcadlo společnosti. Dvě nadějné herecké tváře mexické scény si při natáčení budují chemii a všechno vypadá růžově. Po inscenaci erotické scény však mladá herečka druhého herce osočí z toho, že ji během ní znásilníl. Film nevynáší nad problematickou jasný soud, hledá pravdu, pokud něco takového vůbec existuje, a s publikem navazuje ambivalentní dialog. Kromě zničených individuálních osudů reflektuje i nemilosrdnou mašinérii sociálních sítí, stejně jako nebezpečí mediálního lynče. Snímek odpremiérovaný na festivalu v Tallinu je jednou z mála ukázek mexické kinematografie, jelikož se tamní tvorba do tuzemské distribuce dostává jen velmi zřídka.

Novinky na VOD

Na českém Netflixu první příčky okupují Prázdniny s Broučkem, zatímco české novince na záda dýchá návrat Policajta z Beverly Hills. Tento týden streamovací gigant svou nabídku rozšíří o menší tituly národních kinematografií. Německá napínavá komedie Spieleabend předkládá příběh během přátelské herní noci, kdy se mladík snaží zapůsobit na novou přítelkyni. Jeho snahy jsou však velmi záhy zmařeny, když se na párty objeví jeho ex. Emotivní jízdu autistického protagonisty, kterému se životní řád a styl rozboří poté, co se zamiluje do své kolegyně z muzea, nabídne sladké argentinské drama Goyo.

Amazon Prime v melodramatických konturách uvede Tyler Perry: Rozvod v černé – tematizující agresivní rozvod, během něhož začíná na povrch vyplouvat na povrch manželova temná povaha i dosavadně skrývaná minulost. Dokument Quad Gods na platformě Max představuje inspirativní příběh prvního esportového týmu, tvořeného výhradně ochrnutými jedinci. Disney+ zase láká na vysokorozpočtovou a výpravou rozmáchlou multižánrovou fantasy Descendants: The Rise of Red, mísící muzikálové trendy a pohádkový fikční svět.

Na DAFilms si u příležitosti 100 let od narození krále české komedie Oldřicha Lipského můžete připomenout osm jeho kultovních a žánry ohýbajících komedií, ať už jde o narativně experimentální Happy End, folklor a tvorbu Julese Verna mísící Tajemství hradu v Karpatech nebo detektivní pouť starou Prahou Adéla ještě nevečeřela. Platforma iVysílání nabízí kolekci dokumentárních filmů legendárního Jana Špáty, které zachycují život za socialismu, portréty slavných osobností nebo život mladých na sklonku 60. let. Unikátní, autorské a dodnes pozoruhodné.