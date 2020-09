Mike Pence se měl připravit na možné převzetí úřadu místo Trumpa, tvrdí novinář

O loňské návštěvě prezidenta Trumpa v marylandské nemocnici Waltera Reeda se objevila řada spekulací. Dle tehdejších zdrojů se nejednalo o běžnou rutinní prohlídku, jak později uvedl Bílý dům ve svém prohlášení. Vyšetření prý nebylo předem domluvené, dle personálu nemocnice navíc není obvyklé, aby se konalo v sobotu.

Bílý dům tehdy potvrdil, že se prezident podrobil krátké prohlídce a laboratornímu vyšetření. Mělo se tak jednat o součást jeho každoroční prohlídky s ohledem na to, že Trumpa čeká „náročný rok“. V oficiálním prohlášení rovněž stojí, že prezidentův zdravotní stav je zcela v pořádku.

Schmidt ve své knize dle CNN ale uvádí, že několik hodin před prezidentovým odjezdem do nemocnice měl být viceprezident Pence informován o možné nutnosti dočasně převzít úřad, pokud by Trump musel podstoupit proceduru vyžadující celkovou anestezii. Schmidt bližší informace o zdroji prý neuvádí.

Sám viceprezident toto tvrzení v úterý odmítl. Na dotaz Breta Baiera z Fox News ohledně oné noci odpověděl slovy: ,,O prezidentových krocích jsem vždy informován. Ať už je to v ten samý den nebo jakýkoli jiný den, ale nevybavuji si, že by se tehdy odehrálo něco mimořádného.“

Pence popřel i údajná tvrzení o tom, že by byl uveden do „stavu pohotovosti“. ,,Na to si nevzpomínám. O prezidentově prohlídce jsem věděl,“ uvedl Pence. Zároveň dodal, že hlavním smyslem role viceprezidenta je být ve „stavu pohotovosti“ každý den.

Dle Schmidta je ale tato skutečnost dalším důvodem k pochybám. Běžně se totiž nestává, aby personál nemocnice nebyl o prezidentově návštěvě informován s dostatečným předstihem. Za normálních okolností by tak došlo k uzavření celého areálu. I to tak nasvědčuje tomu, že ono vyšetření bylo domluveno na poslední chvíli.

Prezident Trump na nejnovější spekulace ohledně jeho zdraví a důvodu loňské prohlídky ve Walter Reed zareagoval na twitteru. Ve svém příspěvku spekulace označil za fake news a popřel, že „by se za jeho návštěvou Walter Reed skrývala série menších mozkových příhod, jak tvrdí Schmidt.“ Prezidentův tweet však vyvolal ještě více dohadů, neboť ve Schmidtově knize se zmínka o tom, že by prezident mozkovou příhodu prodělal, vůbec nevyskytuje.

Trumpův osobní lékař Dr. Sean Conley v reakci na nedávná tvrzení potvrdil, že se prezident těší skvělému zdraví. Conley uvedl, že netrpí žádnou kardiovaskulární chorobou a spekulace o několika mozkových příhodách, které měl údajně prodělat, označil za klamavé zprávy médií.

Sám Donald Trump, který se několikrát pokusil napadnout zdravotní stav jeho vyzyvatele Joe Bidena, se poslední dobou stal středem pozornosti veřejnosti. Obavy o prezidentovo zdraví se objevily po jeho vystoupení na Vojenské akademii West Point, kde k uchopení sklenice vody použil dvě ruce a poté těžkopádně sešel rampu vedoucí z pódia.

Dle Conleyho je prezident ale dostatečně zdráv na to, aby nadále vykonával své povinnosti v úřadu. Lékařská zpráva z ledna roku 2019 uvádí pouze lehce zvýšený cholesterol a nadváhu. Závažnější zdravotní komplikace Bílý dům popírá.