Navzdory nárůstu nakažených není návrat ke katastrofické situaci pravděpodobný, tvrdí lékař

Na vině je veřejnost

Aktuální denní nárůst případů nemoci covid-19 výrazně převyšuje čísla na vrcholu pandemie, upozorňuje Pham. Podotýká, že s aktuálním vzestupem nakažených se potýká několik amerických států, přičemž mediální pozornost nejvíce směřuje na Floridu a Texas, které jsou kritizovány za to, že příliš brzy znovuotevřely ekonomiku.

Ani jeden z uvedených států ovšem podle lékaře restrikce příliš brzy neuvolnil. "Kalifornie byla opatrná při znovuotevření a během něj udržovala mnoho zmírňujících opatření," upozorňuje autor komentáře. Dodává, že také Texas si vedl dobře až do třetí fáze rozvolnění - Kalifornie sotva vstoupila do druhé -, ale přesto v obou státech došlo k podobnému nárůstu případů.

Fakta naznačují, že nárůst případů je důsledkem nespolupracující veřejnosti, nikoliv samotného rozvolnění, deklaruje Pham. Konstatuje, že Kalifornie restrikce uvolňovala pomalu a promyšleně na bázi okres od okresu, a zatímco bylo za splnění konkrétních podmínek možné otevřít restaurace, kadeřnické a nehtové salóny zůstaly zavřené, stejně jako se nadále nekonají veřejné události a sportovní klání s diváky.

Kalifornie zavedla 18. června povinné nošení roušek a tamní guvernér Gavin Newsom trvá na tom, že návratu do normálního života musí předcházet účinná vakcína, uvádí lékař. Pokládá otázku, proč nyní Kalifornie zažívá nárůst nakažených, když si počíná tak opatrně.

Newsom nedávno obvinil "neohrožené mladé", tedy adolescenty, kteří se příliš nestarají o opatrnost vůči nemoci, poukazuje Pham. Dodává, že guvernér proto nařídil uzavření barů a vnitřních prostorů restaurací v mnoha okresech, včetně Los Angeles, Orange a Sacramento.

"Bary a hospody často nabízejí prostředí, které je mimořádně příznivé pro přenos respiračních nemocí, jako shluky kupujících na baru, kteří pořvávají objednávku svých drinků přes hluk davu a typicky hlasitou hudbu," vysvětluje lékař. Dodává, že mnoho barů a restaurací se navíc restriktivních nařízení nedrželo, a tak by nebylo překvapivé, pokud by značná část nových případů byla spojena s těmito zařízeními.

Mnoho Američanů podle lékaře navíc zkrátka neví, jak se nosí správně rouška, a tak si mnozí lidé nechávají odhalený nos, případně si ji sundávají během hovoru, čímž ale zcela negují její možný přínos.

Důvody k optimismu

Není možné nepostřehnout, že nárůst nakažených se projevil v polovině června, tedy měsíce bohatého na události, upozorňuje Pham. Poukazuje, že nejméně jednoho z protestních průvodů proti zabití George Floyda se zúčastnilo 500-1.000 lidí, navíc nepokoje a menší protesty probíhaly v mnoha kalifornských městech, přičemž k účastni na nich vyzývali i mnozí zákonodárci, navzdory doporučení zdravotnických představitelů.

Starosta Los Angeles Eric Garcetti se například jednoho z protestů osobně zúčastnil, navíc bez roušky, aby později sám přiznal, že protesty s velkou pravděpodobností souvisejí s velkým počtem nových případů nemoci, uvádí lékař. Domnívá se, že nejen chybný přístup k masovým protestům, ale také mnoho dalších faktorů, které nejsou spojené se snahou o znovuotevření ekonomiky a opatřeními ke zmírnění šíření koronaviru, hraje roli v nárůstu nakažených.

"V momentě, kdy horlivost po Floydově smrti dosáhla horečky, bylo nepravděpodobné, že masové davy budou spolupracovat na sociálním odstupu a zmírňujících opatřeních," deklaruje Pham. Soudí, že pokud chtěli kalifornští zákonodárci upřednostnit zdraví a potlačení pandemie, neměli protesty podporovat.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Za dobrou zprávu považuje lékař skutečnost, že klientela barů a demonstranti jsou zpravidla mnohem mladší než lidé vysoce ohrožení závažným průběhem nemoci covid-19. Mezi 18. červnem a 7. červencem sice v Kalifornii přibylo 110 tisíc nových případů, což znamená nárůst o 72 %, ale většina nakažených spadá do věkové kategorie 18-49 let, přičemž na nemoc v drtivé většině případů umírají lidé starší 65 let, shrnuje Pham.

Smrtnost tak momentálně v Kalifornii zůstává nízká, ačkoliv se zřejmě projeví až opožděně a musíme si počkat, zda skutečně nedojde k jejímu vzestupu, varuje autor komentáře. Navzdory tomu doufá, že smrtnost nebude korespondovat s nárůstem nakažených.

Kalifornie, stejně jako další státy reaguje na měnící se situaci, a přestože události minulých měsíců byly mimořádné, je nutné brát pandemii nadále vážně a vyrovnávat potřebu návratu k běžnému životu s tím, co je skutečně možné, deklaruje lékař. Nárůst nakažených považuje za znepokojivý, bez ohledu na lokalitu, ale zároveň apeluje na věcné hodnocení situace s ohledem na relativně nízký věk nových pacientů, kterým hrozí závažný průběh mnohem méně.

"Existují důvody k optimismu, že - navzdory velkému počtu případů - zřejmě neuvidíme návrat ke katastrofální situaci, která charakterizovala úvodní fáze pandemie," uzavírá Pham.