Newyorský guvernér Cuomo rezignoval kvůli obviněním z obtěžování

Newyorský guvernér Andrew Cuomo, který čelí obviněním ze sexuálního obtěžování několika žen, dnes oznámil rezignaci. Úřad opustí během 14 dnů. V televizním projevu 63letý demokrat zároveň odmítl, že by se k ženám kdykoli záměrně choval neuctivě. Řekl však, že boj proti "politicky motivovanému útoku" proti jeho osobě by New York vystavil měsícům chaosu, čehož nechce být příčinou. "V tuto chvíli mohu nejlépe pomoci tím, že ustoupím stranou," uvedl.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK