Začátek konce americké armády? Hegseth dělá stejné chyby, jako Rusko, Čína a Severní Korea

Ostrou kritiku vyjádřil například demokratický kongresman a válečný veterán Seth Moulton, který působil v Iráku jako důstojník námořní pěchoty a člen elitního protiteroristického týmu generála Davida Petraeuse. Moulton, člen výboru pro ozbrojené složky Sněmovny reprezentantů, označil Hegsethovy kroky za „recept na zpolitizovanou a autoritářskou armádu“.

„Takhle fungují armády v Rusku, Číně a Severní Koreji. A právě proto nejsou tak silné a schopné jako ta naše,“ řekl Moulton v rozhovoru pro Politico. Zdůraznil, že síla americké armády vždy spočívala v otevřenosti, různorodosti a schopnosti přijímat kritiku.

Ministr Hegseth oznámil, že propustí 20 procent čtyřhvězdičkových generálů a 10 procent všech ostatních vyšších důstojníků. Jako hlavní důvod uvádí přílišnou byrokracii a snahu podpořit „inovaci a operační excelenci“. Zároveň však otevřeně kritizoval iniciativy v oblasti diverzity a inkluze (tzv. DEI), které označil za zbytečné a ideologicky motivované.

Podle Moultona však Hegseth neposkytl žádné konkrétní důvody k jednotlivým personálním rozhodnutím. „Nikdy jasně nevysvětlil, proč tyto lidi odvolal. Generálové, které propustil, sami nevědí proč. Takto se ministerstvo obrany vést nedá,“ uvedl. Připomněl, že v demokratické společnosti se od vůdců očekává transparentnost a schopnost vysvětlit své kroky nejen Kongresu, ale i veřejnosti.

Kromě netransparentnosti poukazuje Moulton i na znepokojující vzorec výběru odvolaných. Z deseti žen, které v historii americké armády dosáhly hodnosti čtyřhvězdičkového generála nebo admirálky, dvě – Franchettiová a generálka armádní složky – byly nyní Hegsethem propuštěny. Totéž postihlo i C.Q. Browna, prvního černošského šéfa Sboru náčelníků štábů. „Byl to výjimečný velitel, kterého jsem sám doporučil prezidentu Bidenovi. Jeho propuštění bylo jasně motivováno rasou. Je to čistý rasismus,“ uvedl Moulton.

Ministr Hegseth odmítá odpovídat na dotazy kongresmanů i novinářů. Podle Moultona je takový přístup bezprecedentní: „Každý jiný ministr obrany odpovídal Kongresu. Hegseth se skrývá. Tím podrývá důvěru nejen veřejnosti, ale i vlastního velení.“

Moulton souhlasí s tím, že americká armáda je „naddimenzovaná“ co do počtu generálů – za posledních 60 let se jejich počet zvýšil o více než 30 procent, zatímco celková velikost armády klesla téměř o polovinu. Kritizuje však „nahodilost“ a „ideologické motivy“ současných škrtů. „Pokud je za tím strategie, tak ať ji ministr předloží. Ale podle mě prostě odvolává černochy a ženy,“ řekl doslova.

Podle něj současná situace posiluje atmosféru strachu a nejistoty uvnitř armády. „Nikdo neví, kdo bude další. Nejde o výkonnost, ale o politickou loajalitu. A to je smrtící pro profesionální armádu.“

Znepokojení Moulton vyjádřil i nad možností, že armáda bude zneužita k vnitropolitickým účelům. „Trump dal jasně najevo, že chce nasadit vojáky na hranice a potlačovat protesty. A já se obávám, že Hegseth by jeho příkazům vyhověl,“ dodal s odkazem na události z roku 2020, kdy tehdejší ministr obrany odmítl Trumpův požadavek nasadit armádu proti demonstrantům.

Moulton nakonec varuje, že ohrožena není jen integrita armády, ale samotné principy americké demokracie. „Politizovaná armáda není jen slabá – je nebezpečná. A ti, kdo jí dnes podkopávají nezávislost, si musí uvědomit, že hrají s ohněm.“