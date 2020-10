Od Hollywoodu po Wall Street. Biden získává peníze na kampaň od vlivných a velkých dárců

Podle listu The New York Times (NYT) získal demokrat za poslední půlrok přes 200 milionů dolarů (4,6 miliardy korun) od dárců, kteří mu věnovali 100.000 dolarů (2,3 milionu korun) či více. To je téměř dvojnásobek toho, co od velkých dárců za stejné období nasbíral prezident Donald Trump.

Bidenovi přispěli částkou 1,4 milionu dolarů (32,3 milionu korun) producent Jeffrey Katzenberg se svou ženou či výkonný ředitel společnosti Netflix Reed Hastings s chotí. Podobné částky mu na kampaň dali rovněž podnikatel v technologiích Sean Parker či bývalý šéf společnosti Starbucks Howard Schultz. Bidenova kampaň podle NYT čile láká velké dárce od Hollywoodu přes Silicon Valley až po Wall Street.

Velcí dárci přitom hráli zásadní roli v současném Bidenově finančním náskoku nad Trumpem. Demokrat měl na konci září na účtu o asi 180 milionů dolarů (4,2 miliardy korun) více než současný prezident, což zhruba odpovídá částce, kterou získal na příspěvcích vyšších než 100.000 dolarů. Od minulých Vánoc přitom Biden vybral dohromady přes 1,2 miliardy dolarů (27,7 miliardy korun).

S tím, jak Biden získával stále více velkých šeků, však jeho tým postupně omezoval opatření, která měla zajistit transparentnost financování jeho kampaně. Demokratův tým například láká dárce na možnost neveřejných mítinků s hlavními Bidenovými poradci, kteří v případě vítězství demokratů pravděpodobně zastanou nejvyšší posty v jeho administrativě.

Podle Tysona Brodyho, bývalého činitele prezidentské kampaně senátora Bernieho Sanderse z levicového křídla Demokratické strany, umožňují taková setkání "zvláštní přístup k lidem, kteří stanovují pravidla", a exkluzivní vhled do chystaných nařízení. "Vám by se nelíbilo mít lístek na to vyslechnout si od vašeho budoucího regulátora, co se chystají dělat ve vašem odvětví?" řekl.

Biden rovněž porušil precedent stanovený posledními čtyřmi demokratickými kandidáty na prezidenta a nezveřejňuje jména svých výběrčích, tedy osob, které pro kampaň získávají kontakty a shromažďují dary. Tito lidé přitom často končí například v pozicích velvyslanců nebo jim vláda zadává zakázky, tvrdí Michael Beckel z nevládní organizace Issue One, jež se zasazuje za transparentní financování politických kampaní.

Demokratický kandidát také postupně omezil přístup novinářů na svoje virtuální setkání s dárci. Zatímco dříve povoloval skupinám reportérů vstoupit do videokonferencí a sledovat celý děj a spatřit všechny účastníky, nyní nabízí jen možnost poslouchat dění přes telefonickou linku.

Podle NYT o jeho praktikách zatím mlčí levicové křídlo Demokratické strany, které dlouhodobě bojuje proti vlivu velkého kapitálu na rozhodování politiků. Jako zásadní cíl totiž v současné chvíli vnímá porazit ve volbách Trumpa. Někteří demokraté v čele se členkou Kongresu Alexandriou Ocasiovou-Cortezovou však minulý týden podepsali dopis, který by mohl být považován za varování pro případnou budoucí Bidenovu administrativu. Vyzývají v něm Senát, aby do pozic v exekutivě nepotvrzoval žádné lobbisty či šéfy soukromých korporací. Pokud by Biden skutečně vyhrál, tak na něj tlak z levého křídla jeho strany pravděpodobně ještě zesílí, píše NYT.