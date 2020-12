Exploze v Nashville: Motiv stále nejasný, pachatel před činem daroval auto a dům

Třiašedesátiletý Warner nedávno daroval své auto a obdarovanému sdělil, že má rakovinu, píše AP. Zda se opravdu potýkal s tímto onemocněním, zatím úřady nezjistily. Měsíc před explozí přepsal svůj dům na předměstí Nashvillu na ženu z Los Angeles a podle bankovních záznamů za to neobdržel žádné peníze. Svému zaměstnavateli IT poradce oznámil, že půjde do důchodu.

Vyšetřovatelé již dříve sdělili, že DNA nalezená na místě činu odpovídá vzorkům DNA odebraným v domově podezřelého. Při kontrole bankovního účtu podezřelého také nalezli položky, které mohou sloužit k výrobě výbušniny.

Warnerův soused Rick Laude sdělil, že několik dní před Vánoci viděl Warnera stát před domem a zastavil se, aby si s ním popovídal. Ptal se ho, jestli čeká od Santy něco hezkého.

"Ano, Nashville a svět na mě nikdy nezapomene," odpověděl mu s úsměvem Warner. Laude zdánlivě nevinnou poznámku přešel a když se dozvěděl, že úřady z exploze podezřívají právě Warnera, nemohl tomu uvěřit. "Nic nenasvědčovalo tomu, že by byl nebezpečný," dodává Laude.

Vedoucí vyšetřovatel Úřadu pro vyšetřování v Tennessee (TBI) David Rausch připomněl, že občas se úřadům motiv určit nepodaří. "Nejlepší způsob jak zjistit motiv je promluvit si s dotyčným. V tomto případě to udělat nemůžeme," řekl v rozhovoru se stanicí NBC.

Warner měl dosud jediný zápis v trestním rejstříku, v roce 1978 byl obviněn v souvislosti s marihuanou.

V pátek 25. prosince přijely do centra Nashvillu kvůli ohlášené střelbě policejní hlídky a nalezli zaparkovaný obytný vůz, z něhož se ozývalo hlášení o tom, že auto brzy vybuchne. To se o pár minut později skutečně stalo. Tři lidé utrpěli zranění, exploze poničila přes 40 budov a blízkou telefonní a datovou ústřednu a vyřadila tak z provozu mobilní komunikaci v širokém okolí.

"Zdá se, že úmyslem bylo spíše ničit než zabít, ale to jsou v tuto chvíli vzhledem k pokračujícímu vyšetřování jen spekulace," dodal Rausch.