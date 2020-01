Lidé dostali textovou zprávu o incidentu v 07:24 místního času (13:24 SEČ). Varování s doporučením vyčkat na další informace obdrželi obyvatelé v okruhu deseti kilometrů od elektrárny. V textu se uvádělo, že neunikla žádná radiace a že nejsou nutná žádná ochranná opatření.

Zhruba po 40 minutách oznámil provozovatel elektrárny OPG, že zpráva byla odeslána omylem. "Veřejnosti ani životnímu prostředí nehrozí žádné nebezpečí," uvedl provozovatel na twitteru.

We have confirmed that there is no emergency or incident at the Pickering Nuclear Generating Station, and that there is no danger to the public. The emergency alert issued by the Province earlier this morning was sent out in error.