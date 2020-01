Peru vyhostilo zahraniční turisty. Zdevastovali proslulé Machu Picchu

Čtyři muži a dvě ženy z Chile, Brazílie, Francie a Argentiny se do areálu dostali v sobotu v návštěvních hodinách a ukryli se, aby tam přečkali noc, což je zakázané. Strážci památky je zadrželi v neděli ráno. Skupina se nacházela v části Chrámu Slunce, který je pro veřejnost uzavřený, uvedla stanice Deutsche Welle (DW).

Argentinec, kterého čeká soud, se přiznal, že rozbil podlahu jednoho z chrámů. Obviněný je z "ničení peruánského kulturního dědictví", hrozí mu až čtyři roky vězení.

Není to poprvé, co návštěvníci 600 let staré město poničili. V roce 2004 byli dva Chilané odsouzeni k šestiměsíčnímu vězení za posprejování jedné ze stěn. Úřady je propustily, když zaplatili odškodnění 100.000 dolarů (2,2 milionů korun). Umělecky vyžít se v srdci And v roce 2017 rozhodli i tři Argentinci a Kolumbijec, kteří byli zatčeni za malování graffiti.

Lima už minulý rok v květnu do jedné z nejvyhledávanějších památek Jižní Ameriky omezila vstup. Denně totiž komplex teras a chrámů navštívilo v průměru kolem 4000 lidí a peruánské úřady se obávaly opotřebení. Vstup do tří nejnavštěvovanějších míst - Chrámu Slunce, Chrámu Kondora a rituálního místa Intihuatana - omezily na tři hodiny denně.