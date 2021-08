Plošné očkování třetí dávkou bude podle amerických odborníků problematické

Část odborné veřejnosti zatím nevidí dostatek důkazů o tom, že by plošné nasazení "posilovacích injekcí" bylo na místě. Jiní vědci mají podobně jako Světová zdravotnická organizace (WHO) výhrady vůči očkování třetími dávkami ve chvíli, kdy v mnoha zemích lidé nemají přístup ani k jedné dávce.

"Myslím, že se tady zvedá jakási přílivová vlna, která pramení z nervozity. A mám za to, že není založená na vědeckých důkazech o tom, že by dodatečné dávky byly potřebné," řekla zdravotnickému webu STAT odbornice na vakcíny a infekční onemocnění z Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) Anna Durbinová.

Reagovala na středeční krok zdravotnických expertů americké vlády, kteří doporučili třetí dávku očkování dospělým lidem se dvěma dávkami vakcín od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, a to osm měsíců po aplikaci druhé dávky. Přeočkování by podle aktuálního plánu mohlo odstartovat v týdnu od 20. září, ještě jej však musí odsouhlasit Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) své doporučení opřelo o sérii studií, které podle něj ukazují, že účinnost vakcín proti těžkému průběhu covidu-19 "by mohla" v příštích měsících zeslábnout.

Někteří lékaři podle deníku The New York Times (NYT) rozhodnutí začít nabízet třetí dávky vakcín přivítali, jiní experti ale plán kritizovali jako příliš široký. Další akademička z JHU Jennifer Nuzzoová má za to, že studie citované vládními činiteli dokládají prevenci vážného onemocnění a hospitalizace u naočkovaných lidí. "Nemyslím si, že kritérium 'pozorujeme více infekcí' je tím správným kritériem, podle kterého hodnotit účinnost vakcín," řekla. Důležitější je podle ní to, zda očkovací látky chrání před těžkým průběhem nemoci.

Odhad, že ochrana proti vážné formě covidu-19 "by mohla" polevit, není příliš dobrým základem pro rozhodnutí, jaké bylo ve středu oznámeno, míní Norman Baylor, který řídí analytickou firmu Biologics Consulting a v minulosti vedl oddělení FDA pro vakcíny. Vakcinoložka Durbinová doplňuje, že pozorované signály o nižší efektivitě proti mírné formě covidu-19 nemusí znamenat celkové selhávání vakcín. Podle ní nelze donekonečna podávat další dávky s tím, že "ochráníme všechny před nachlazením".

STAT uvádí, že mnozí experti navíc vidí jako problém harmonogram nové strategie USA, jakkoli dodatečné očkování jako takové nutně neodmítají. Zdravotničtí činitelé totiž přišli s plošným doporučením ještě před verdiktem FDA ohledně žádosti Pfizeru o povolení třetích dávek. Výrobce žádost podal teprve v pondělí, zatímco společnost Moderna se zatím na FDA v této věci vůbec neobrátila, píše STAT.

Vehementně proti třetím dávkám v posledních týdnech vystupuje WHO, která odsuzuje postup bohatších zemí za přetrvávajícího nedostatku vakcín v chudých regionech. Například v Afghánistánu podle dat NYT dostaly první dávku dvě procenta populace, mnohé africké země jsou na tom ještě hůře.

"Máme velké množství lidí, kteří mají nulovou ochranu," řekla bioetička z JHU Ruth Fadenová. Na "globální etickou otázku" je podle ní jednoznačná odpověď. Etici podle zpravodajského webu Axios považují za rozumné nabízet třetí očkování lidem s oslabenou imunitou. Milionům Američanů s imunitními problémy CDC a FDA formálně přeočkování doporučily minulý týden. Když se ale posilovací dávky začnou nabízet "všem, kdo ji chtějí", pak podle profesora etiky a zdravotnické politiky z Denverské univerzity Govinda Persada začne v jiných zemích vyvstávat "oprávněný základ pro stížnosti".