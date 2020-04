Rozšířil se koronavirus SARS-CoV-2 z laboratoře? Američané mají pochybnosti

Noviny Washington Post informovaly o zprávách získaných od amerických diplomatů, kteří byli opakovaně vysláni v roce 2018 na návštěvu čínské laboratoře ve Wu-chanu. Dvě zprávy obsahovaly varování o nedostatečné bezpečnosti v oblasti výzkumu koronavirů z netopýrů a diplomaté zároveň vyjádřili obavy, že nedostatečná bezpečnostní opatření by mohla vést k další pandemii viru podobného SARS. Výzkum je z části financován USA a diplomaté požádali o zvýšení finančního příspěvku.

Podle Washingtonu Post tyto informace vedly k nedávné diskusi americké vlády o možném zdroji viru SARS-CoV-2, který by mohl pocházet právě z laboratoře ve Wu-chanu. První případ nakažení virem SARS-CoV-2 byl detekován na trhu právě ve Wu-chanu, ale neexistuje žádný důkaz toho, že virus unikl z laboratoře.

Z informací, které uvádí Washington Post není zřejmé, co přesně laboratoř ve Wu-chanu nedodržela v oblasti bezpečnosti. Podle odbornice na biologickou bezpečnost Filippy Lentzosové z King's College v Londýně existuje několik možností. „Mohli to být všichni, kteří mají přístup do laboratoře. Mohlo jít o špatné vedení záznamů, špatné postupy při hlášení nehod nebo postupy pro mimořádné události,“ uvedla.

Laboratoře, které zkoumají viry, jsou rozdělené do 4 úrovní. Úroveň biologického rizika nese označení BSL1 až BSL4. Nejvyšší stupeň, tedy úroveň 4, zkoumá viry, které způsobují závažné až smrtelné onemocnění u lidí a pro které je léčba složitá nebo není k dispozici. A právě jedna laboratoř, která má označení BSL4 se nachází ve Wu-chanu. Wu-chanský institut virologie (WIV) se zabývá výzkumem koronavirů v netopýrech již řadu let a studie byly publikovány v několika mezinárodních publikacích.

„V komunitě expertů na biologickou bezpečnost probíhají soukromé diskuse, které zpochybňují původ viru ze zvířecího trhu, jak tvrdí Čína,“ uvedla Lentzosová pro BBC. V současné době nejsou k dispozici žádné zprávy, které by potvrdily, že virus SARS-CoV-2 byl omylem vynesen z Wu-chanského institutu virologie (WIV). Ve čtvrtek uvedl čínský ministr zahraničí Zhao Lijian, že „Světová zdravotnická organizace (WHO) mnohokrát řekla, že neexistuje jediný důkaz, že byl koronavirus vytvořen v laboratoři.“

Prezident Donald Trump ale několikrát zopakoval, že americká vláda zkoumá teorii o nedostatečném dodržení bezpečnostních opatření a možnosti rozšíření viru z laboratoře.