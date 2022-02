Rusko může zaútočit na satelity a vyřadit z provozu GPS, varují tajné služby

Podle serveru Spacenews.com před tím varoval šéf amerického Národního úřadu pro průzkum (NRO), který je jednou z tajných služeb Spojených států.

"Myslím, že dost jasně vidíme, že Rusko je rozhodnuté udělat to, co chce na Ukrajině udělat, a chce vyhrát," řekl podle serveru ředitel NRO Christopher Scolese už den před čtvrtečním zahájením ruské agrese na Ukrajině. V této souvislosti upozornil, že je potřeba předpokládat, že Moskva může své vojenské akce rozšířit i do vesmíru.

Spacenews.com poznamenal, že NRO provozuje špionážní satelity vlastněné americkou vládou, ale stále větší množství snímků a zpravodajských informací shromažďují a distribuují komerční provozovatelé satelitů, jako je Maxar, Planet, BlackSky a další, takže jakýkoli pokus narušit schopnost USA shromažďovat informace by mohl ovlivnit soukromý i veřejný majetek.

Scolese konkrétně nekomentoval, jaké kroky by Rusové mohli podniknout, ale řekl, že si to lze snadno představit na jejich chování v minulosti. "Například už provádějí rušení GPS," poznamenal.

Potenciálními cíli jsou podle něj vládní i komerční satelitní systémy. "Řekl bych všem, že je důležité jít a zajistit, aby vaše systémy byly bezpečné a abyste je velmi bedlivě sledovali, protože my víme, že Rusové jsou efektivní kybernetičtí aktéři," uvedl ředitel NRO.

"Je těžké říci, jak daleko zajdou, aby dosáhli svých cílů. Ale je lepší být připraven než překvapen,“ dodal.