Školy v New Yorku dostanou možnost vyučovat pod širým nebem

"Chceme dát školám možnost, aby výuku co nejvíce vedly venku," řekl de Blasio. "Počínaje dneškem (pondělkem) dáváme našim ředitelům pravomoc maximálně využít venkovní výuku," dodal podle AP s tím, že si je vědom, že ani případné učení pod širým nebem nemůže šíření koronaviru mezi žáky zcela zabránit.

We’re bringing outdoor learning to our @NYCSchools.



Many parents and principals advocated for this. We heard you and we took action.https://t.co/8GukZdYvPk