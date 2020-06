Státu New York se podařilo zkrotit koronavirus, oznámil guvernér Cuomo

"Všechny zprávy jsou velmi, velmi dobré," prohlásil guvernér na úvod svého pravidelného brífinku. Uvedl například, že počet hospitalizovaných pacientů s koronavirem v jeho státě klesl na 1734, tedy na nejnižší úroveň od 20. března. "Dokázali jsme to, zkrotili jsme tu bestii," citovala jej CNN.

New York byl na jaře dlouho epicentrem šíření viru SARS-CoV-2 ve Spojených státech a místní úřady už evidují 387.000 potvrzených případů nákazy, přičemž covidu-19 připisují přes 30.000 úmrtí. Růst počtu nakažených ovšem už řadu týdnů zpomaluje a podle Cuoma se teď v New Yorku koronavirus šíří pomaleji než v kterémkoli jiném americkém státě.

Yesterday we lost 32 New Yorkers to Coronavirus.



This is the lowest number of COVID-related fatalities since this pandemic started.



We also saw the lowest number of total hospitalizations since March 20th.