Střelba v Seattlu: Jeden mrtvý, sedm zraněných. Vypukla panika

Místní televizní stanice KOMO-TV ale s odkazem na svědky uvedla, že se na ulici hádali dva muži, kteří nakonec proti sobě vytáhli zbraň. V jejich blízkosti ale bylo mnoho kolemjdoucích. To následně potvrdila i policie, která uvedla, že to byl vyhrocený spor, který přerostl v násilí.

Všichni postřelení byli podle KOMO-TV náhodní svědci, zatímco oba střelci z místa činu uprchli.

"Byla to čirá panika," uvedl svědek, který se představil jako Bill a poznamenal, že slyšel střelbu a následně viděl lidi utíkat. "Nikdy jsem nic takového neviděl," dodal.

Seattle shooting leaves one dead, seven wounded; suspects at large https://t.co/2M2WczYr1k pic.twitter.com/LAV18w6WUu