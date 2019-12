Střelba v texaském kostele: Útočník pálil do farníků, jeden z nich ho zabil

Agentura Reuters napsala, že útočník, který začal v kostele na předměstí Fort Worth střílet, jednoho člověka zabil a druhého vážně zranil. Sám pak při převozu do nemocnice podlehl zraněním, které utrpěl, když ho svými zbraněmi zasáhli přítomní farníci.

Incident se odehrál při ranní bohoslužbě místního času (odpoledne SEČ). Mluvčí místní záchranné služby MedStar Macara Trustyová upřesnila, že třetího zraněného člověka záchranáři úspěšně resuscitovali. Další dva lidé podle ní mají jen menší poranění, která utrpěli, když se v kostele snažili rychle schovat.

Breaking – Sky Church shooting in Texas, the man was shot by a good guy with a gun. Please pray for the families affected by this tragedy. 🙏 pic.twitter.com/6QXFJdoFKn