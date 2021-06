Tempo očkování v USA kleslo na nejnižší úroveň od ledna

Administrativa prezidenta Joea Bidena již nepočítá s dosažením 70procentní proočkovanosti dospělé populace ke Dni nezávislosti a podle agentury AP nyní rozesílá do různých koutů země prominentní činitele, kteří mají za úkol skomírající imunizaci pozvednout.

Deník The New York Times (NYT) po sobotní aktualizaci dat Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) hlásil týdenní průměr vykázaných očkování na úrovni 735.000 dávek na den. To je v grafice listu nejnižší průměrná hodnota od 18. ledna. Tempo vakcinace na ni kleslo poté, co se na začátku měsíce jeho pokles zastavil a klouzavý průměr se následně nakrátko znovu dostal i nad 1,2 milionu.

Nyní pokles pokračuje v momentě, kdy USA evidují 46 procent plně naočkovaných obyvatel a 54 procent s minimálně jednou dávkou vakcíny proti covidu-19. Vývoj je dalším dokladem relativně silného odporu vůči vakcínám mezi Američany. Ten dokumentují výsledky pravidelného průzkumu společnosti Morning Consult, podle nichž velká většina dosud neočkovaných Američanů aktuálně vakcinaci neplánuje podstoupit. Větší podíl "neochotných" respondentů oproti USA zjistilo dotazování prováděné v 15 zemích pouze v Rusku.

Federální vláda na začátku května přišla s cílem dostat do 4. července podíl dospělých obyvatel USA s alespoň jednou dávkou na 70 procent, týden před datem Dne nezávislosti je ovšem prakticky jisté, že plán zůstane nesplněný. CDC v sobotu hlásilo proočkovanost dospělých na úrovni 65,9 procent, přičemž ukazatel každý den narůstá maximálně o desetiny procentního bodu.

AP informuje, že Bidenova administrativa za nepříznivého vývoje "vysílá napříč zemí áčkové představitele" a spouští operaci, která nese rysy politické kampaně. "Předmětem je ale veřejné zdraví, nikoli ideologie. Pozornost se soustředí na segment, kterému zdravotničtí činitelé říkají 'nestálý střed': Kolem 55 milionů neočkovaných dospělých, kteří jsou vnímáni jako lidé, jež lze přesvědčit," popisuje AP.

"Nebudeme mít jen velká vakcinační centra," řekl americký ministr zdravotnictví Xavier Becerra. "Jedná se o obcházení domů, mobilní kliniky, děláme očkování v kostelích, na třídních schůzkách, u holiče, v obchodě s potravinami," dodal.

Vládě výzvu komplikuje i to, že odpor vůči vakcínám se zdá být do velké míry propojený s politickými sympatiemi. Nejpomaleji postupuje očkování ve státech Mississippi, Louisiana, Wyoming, Idaho a Alabama, což jsou bašty Republikánské strany. Okolo celoamerického průměru jsou státy, ve kterých volební přízeň kolísá mezi demokraty a republikány, jako jsou Michigan, Wisconsin a Florida. Nejvíce naočkovaných mají ve Vermontu, v Massachusetts a na Havaji, kde dominují voliči Demokratické strany prezidenta Bidena.

NYT o víkendu podrobněji rozebíral situaci na "hornatém západě", kam patří i Idaho a Wyoming. Kromě politického rozměru zde podle odborníků vakcinaci brzdí rozbujelé dezinformace a také logistická náročnost očkování pro obyvatele odlehlých venkovských komunit. V okrese Garfield v Montaně, který má jen několik stovek stálých obyvatel, je výsledkem různých faktorů pouze 21procentní podíl plně naočkovaných mezi těmi, kdo vakcínu mohou dostat.