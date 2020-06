Trump naznačil, že chce vládnout déle, než dva mandáty, tvrdí Bolton

Úryvek z knihy, jejíž zveřejnění se snaží americká vláda u soudu zablokovat, otiskl list The Wall Street Journal.

Si při večeři v Buenos Aires během summitu skupiny zemí G20 Trumpovi údajně řekl, že by s ním chtěl spolupracovat ještě dalších šest let. Americký prezident na to podle Boltona odpověděl, že mu mnoho lidí říká, že by pro něj měl být zrušeno ústavní omezení na dvě čtyřletá funkční období, jež vstoupilo v platnost na začátku 50. let minulého století.

Čínský prezident na to odpověděl, že v USA se koná příliš mnoho voleb a že nechce začít jednat s jiným prezidentem, čemuž Trump údajně souhlasně přikyvoval.

Boltonova kniha obsahuje řadu výbušných obvinění vůči Trumpovi, podle něhož se však jedná o "lži a falešné historky". "Říkal o mně jen samé dobré věci (...) dokud jsem ho nevyhodil. Roztrpčený nudný hlupák, který chtěl jít jen do války," napsal prezident na twitteru. "Bolton je neschopný!" pokračoval v dalším příspěvku.

Exporadce v knize tvrdí, že Trump spojoval veškerá svá zahraničně-politická rozhodnutí se snahou o znovuzvolení, které je pro něj důležitější, než prosperita Spojených států. Trump prý tak nabízel protislužby zahraničním lídrům za to, že přijmou kroky, které budou pozitivně přijaty americkými voliči.

To se týkalo především Číny, Bolton však hovoří rovněž o prezidentově rozhovoru s tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem. Ten údajně předal v květnu 2018 Trumpovi zprávu, která hovořila o nevině turecké firmy, kterou vyšetřovali prokurátoři z jižního okrsku státu New York. "Trump následně řekl Erdoganovi, že prokurátoři z jižního okrsku nejsou jeho lidé, ale jsou to lidé (bývalého prezidenta) Obamy, což je problém, který se napraví, až budou nahrazeni jeho lidmi," píše Bolton.

Trump se podle exporadce rovněž snažil odvést pozornost od jedné z afér své dcery a poradkyně v Bílém domě Ivanky Trumpové tím, že veřejně bránil korunního prince Saúdské Arábie Muhammada bin Salmána v kauze vraždy novináře Džamála Chášukdžího. V listopadu 2018 se v amerických médiích objevily zprávy, že Trumpová používala svůj osobní e-mail při vyřizování vládních záležitostí. Kvůli stejnému počínání přitom Trump a další republikáni vedli dlouhou kampaň proti někdejší demokratické kandidátce na prezidenta Hillary Clintonové. Trump proto uspořádal tiskovou konferenci, na níž řekl, že Salmán "možná věděl, možná nevěděl" o vraždě Chášukdžího, což vyvolalo velkou pozornost tisku. "Tohle média odkloní," řekl údajně Trump před konferencí. "Pokud přečtu toto vyjádření osobně, tak to vytlačí tu věc s Ivankou," dodal podle Boltona.