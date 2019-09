Donald Trump loni v květnu odstoupil od mezinárodní jaderné dohody s Íránem a proti Teheránu zavedl mimořádně rozsáhlá sankční opatření. Jak hodlá americká vláda postih Íránu dál rozšířit, není zatím jasné. Z útoku na saúdská ropná pole prezident obviňoval Teherán poměrně váhavě, americká vláda ale nevyloučila odvetný vojenský úder.

"Právě jsem pověřil ministra financí, aby podstatně rozšířil sankce proti státu Írán," napsal prezident na twitteru.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!