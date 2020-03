Trumpovi a byznysmenům uniká, co hrozí ekonomice během pandemie, tvrdí profesor

Základní nepochopení

I pokud odhlédneme od morálních úvah, které bychom měli brát v potaz, z čistě ekonomického hlediska se Trump zcela mýlí, kritizuje Summers. Prezidentovy tweety, že léčba nemůže být ničivější než problém a že nelze zničit zemi jejím uzavřením, podle něj avizují možný zvrat v opatřeních izolace lidí a ukazují, že šéf Bílého domu nechápe základní ekonomickou výzvu, kterou pandemie přináší, a uniká mu nejracionálnější a ekonomicky nejcitlivější řešení.

"Cestou, kterou (Trump) prosazuje, by byl ekonomický růst a blahobyt nakonec poškozen, nikoliv podpořen," píše profesor. Za základní neporozumění považuje představu, že ztráta růstu a pracovních míst je primárně důsledkem izolace lidí, ne pandemie samotné.

Momentálně počet nakažených v USA přesáhl 50 tisíc a každým dnem se zdvojnásobuje, upozorňuje ekonom. Připouští, že někteří lidé by bez zákazů nadále cestovali, nakupovali a stravovali se jako normálně, ale pokládá otázku, zda by skutečně pokračoval běžný život za situace, kdy se virem nakazí miliony Američanů a dojde k zahlcení nemocnic, což očekává během pár týdnů, pokud bude izolace zrušena.

Summer vzpomíná, jak se nedávno léčil s natrženým stehenním svalem a v jistý moment žádal lékaře, aby mu sundali fixaci, protože nemohl hýbat kolenem. Ti mu však vysvětlili, že pokud tak učiní předčasně, může být zmařen veškerý pokrok, který zaznamenal a celá léčba by mohla začít znovu a s horším východiskem. "Naštěstí jsem je pochopil, zkrotil svou netrpělivost a dnes jsem v pořádku," píše profesor. Tvrdí, že to samé platí o opatřeních k sociální izolaci.

Předčasné odvolání či rozvolnění těchto opatření může být podle ekonoma katastrofální z ekonomického i lékařského hlediska a vyústit v novou vlnu pandemie, která zabije více lidí. Jestliže by reakcí na takovou situaci byl návrat omezení, avšak za mnohem nevýhodnějších podmínek při větším rozsahu nákazy, pak by se ekonomické škody velmi znásobily a ty, které neseme nyní, by se zdály jako zanedbatelné, varuje Summers.

Falešné naděje nepomohou

Jen velmi dočasná sociální izolace ve skutečnosti představuje nejhorší politickou alternativu, jelikož velká část expertů tvrdí, že připustit plné a rychlé šíření koronaviru jako cosi nevyhnutelného by bylo fatální chybou, míní profesor. Připouští však, že pokud toto má být další strategií, není důvod ji odkládat a nést náklady spojené s dočasnou izolací.

Přesto se Summers obává, že brzké uvolnění omezení umožní rapidní šíření nemoci a přinese spektrum vedlejších rizik a nákladů. Pokládá následující otázky: Bude za situace, kdy je údajně bezpečné držet se starých zvyklostí, veřejnost věřit radám úřadů, které je předtím mátly? Jaké budou náklady další nejistoty na finančních trzích, až se ukáže, že americká vláda dávala lživé bezpečnostní záruky? A budou ostatní země ochotné nakupovat americké zboží, když se Spojené státy postavily radám expertů a vrátily se k exportu?

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Prezident srovnal výzvu pandemie s výzvou války," připomíná profesor. Podotýká, že Američané ale nevedou války za svobodu s tím, že budou bojovat jen pár týdnů a pak boj vzdají.

Vyzdvihování dočasných ekonomických přínosů nad dlouhodobé zdraví obyvatel je podle Summerse nebezpečnou strategií a za situace, kdy počty nakažených stále rostou, je třeba od byznysmenů slyšet něco jiného než požadavek návratu k obchodu. Přesto Trumpa a přední byznysmeni, kteří jej nabádají k opuštění orientace na veřejné zdraví ve prospěch pandemické politiky, mají pravdu v tom, že chtějí současné těžké období překonat co nejrychleji, uznává ekonom. Dodává, že ale není správné upínat se k falešným nadějím, nýbrž k realistickým strategiím, které umožní cílené snižování šíření nemoci.

"To znamená více testování, více trasování a lepší zařízení pro ty, kteří musejí být odděleni od ostatních nebo léčeni," konstatuje profesor. Věří, že přijde doba, kdy bude možné postupně uvolnit stávající opatření a zahájit pomoc ekonomice, což se stane v momentě, kdy se nárůst nových případů nebude zrychlovat, až budou platit adekvátní opatření rychle zachytávající a zadržující nová ohniska nákazy a až si budeme jistí, že unáhlenými kroky neohrozíme těžce vykoupený pokrok.