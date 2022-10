USA a spojenci by reagovali na ruský jaderný útok na Ukrajině, tvrdí bývalý šéf CIA

Podle něj nasazení ruských jaderných zbraní vyvolá odpověď NATO vedenou Spojenými státy. "Nechcete jadernou konfrontaci, ale stejně tak musíte ukázat, že je to nepřijatelné," řekl Petraeus k eventuálnímu nasazení jaderných zbraní.

V rozhovoru přiznal, že o případné reakci USA nemluvil s národním bezpečnostním poradcem Jakem Sullivanem. "Může to být pro Putina a pro Rusko ještě horší a na tom nic nezmění ani nasazení taktických jaderných zbraní na bojišti," řekl Petraeus. Ruskou hrozbu těmito zbraněmi je podle něj třeba brát vážně.

Na dotaz moderátora, jaká by byla reakce USA a NATO, odpověděl: "Zničení všech ruských konvenčních sil identifikovatelných na bojišti" na Ukrajině, na sporném Krymu anektovaném Ruskem roku 2014 a lodí v Černém moři. "Na to nelze nereagovat, ale nebude se to rozšiřovat, to není jaderné za jaderné. Není zájem o jadernou eskalaci," řekl Petraeus.

Americký Institut pro studium války (ISW) se domnívá, že pravděpodobnost, že Rusko použije jaderné zbraně, snižují důsledky, které by to znamenalo i pro ruské jednotky. V jaderném prostředí by zřejmě nedokázaly fungovat a zasaženými oblastmi by ruské síly pravděpodobně nemohly postupovat.

Podle Petraeuse Putin válku na Ukrajině prohrává. "Žádná anexe ani zastřené jaderné hrozby ho z této situace nemohou dostat," řekl bývalý šéf CIA. Evropě předpověděl "těžkou zimu". "Bude čelit velmi omezené dodávce zemního plynu, ale překoná to a myslím, že se nerozštěpí v podpoře Ukrajiny," sdělil Petraeus.