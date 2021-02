USA se zatím o zásoby vakcín nepodělí. Prioritou je proočkování vlastního obyvatelstva

Spojené státy v dohledné době neplánují podělit se o své zásoby vakcín proti koronaviru, alespoň ne do té doby, než se podaří proočkovat většinu Američanů. Informoval o tom server Politico. Washington tak reagoval na výzvy především ze strany méně vyspělých států. Za africké státy agitoval i francouzský prezident Emanuel Macron nebo Světová zdravotnická organizace WHO.

Prezident Joe Biden ale během setkání G7 oznámil, že Spojené státy uvolní v součtu 4 miliardy dolarů, které Kongres loni v prosinci přidělil Světové alianci pro vakcíny a imunizaci (Gavi), právě na výpomoc s obstaráním potřebných dávek vakcín v méně vyspělých státech. Zhruba polovina by měla jít prostřednictvím očkovací kampaně COVAX na nákup vakcín pro celkem 92 méně vyspělých států.

Zbývající 2 miliardy chtějí investovat do rozšíření výroby vakcín a její distribuce, a to během následujících dvou let. Prvních 500 milionů dolarů hodlají uvolnit co nejrychleji. To potvrdil i jeden z vysokých představitelů administrativy Spojených států: ,,Snažíme se COVAX podpořit a přispět tak k lepší celosvětové proočkovanosti. Zároveň pracujeme na harmonogramu pro dobu, kdy budeme mít ve Spojených státech dostatek dávek a budeme je moci věnovat dál.“

Biden minulý týden uvedl, že díky novým dodávkám by očkovací plán mohli splnit koncem července. Do pomoci méně vyspělým státům se ovšem aktivně pustila Indie. Ta se rozhodla svou vlastní vakcínu zemím, které k jiným dávkám přístup nemají, dodávat. Jiné země, jako na příklad Turecko, Argentina nebo Egypt, se obracejí na Čínu nebo Rusko. O většinu přebytečných vakcín se přislíbila podělit i Británie.