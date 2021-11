Vakcíny budou proti variantě omikron zřejmě zabírat méně, obává se šéf Moderny

"Myslím, že neexistuje možnost, že by (účinnost) byla na stejné úrovni, jakou jsme měli s variantou delta," řekl Bancel v sídle společnosti ve městě Cambridge v americkém státu Massachusetts. "Myslím, že to bude pokles (účinnosti) materiálu. Jen nevím, jak velký, protože musíme počkat na data. Ale všichni vědci, se kterými jsem mluvil, říkají: Tohle nebude dobré," dodal šéf Moderny.

Řada expertů a politiků však v posledních dnech zněla optimističtěji. Jeden z ředitelů firmy Pfizer a bývalý komisař amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) Scott Gottlieb řekl stanici CNBC, že podle expertů na vakcíny zřejmě budou stačit tři dávky stávajících mRNA vakcín k poskytnutí "velmi dobré ochrany" před omikronem. Prezident USA Joe Biden pak prohlásil, že je nová varianta důvodem k obavám, ale ne k panice.

Mezi vědci však podle Bancela narůstají pochybnosti, jelikož má varianta omikron největší počet mutací na takzvaném hrotovém proteinu, na který se nynější vakcíny soustředí ve snaze snížit nakažlivost viru. Většina odborníků se přitom domnívala, že se takto vysoce pozměněná varianta objeví až za rok či za dva, řekl šéf Moderny.

Zaměřit veškerou výrobní kapacitu Moderny na případnou novou látku namířenou proti omikronu by podle Bancela trvalo řadu měsíců. V mezidobí by přitom podle něj stálo za zvážení, zda by se rizikovým skupinám obyvatel neměla podávat silnější posilovací dávka stávajících očkovacích látek. Moderna i její konkurent Pfizer by podle něj nicméně mohly být schopny vyrobit kolem miliardy dávek případné nové vakcíny do příštího léta.

Šéf Moderny nicméně poznamenal, že přesunout veškerou pozornost jen na výrobu vakcíny zaměřené na omikron je poněkud riskantní, protože ve světě stále ještě kolují také předchozí varianty koronaviru.

Bancel se také ohradil proti kritikům, kteří obviňují farmaceutické firmy z malé proočkovanosti obyvatel v rozvojových zemích, například na jihu Afriky, kde se omikron poprvé objevil.

"To bylo zejména politické rozhodnutí bohatých zemí. V USA nám řekli, že nemáme jinou možnost, než dát 60 procent naší výrobní kapacity americké vládě. To nebylo rozhodnutí Moderny, to bylo rozhodnutí vlády USA," řekl Bancel. Dodal, že Moderna má nyní k dispozici desítky milionů dávek určených pro Afriku, nicméně jednotlivé vlády ani vakcinační program pro nízkopříjmové země Covax je nejsou schopny dostat k pacientům, a to z různých důvodů.

"Dochází nám (skladovací) prostor. Je to kvůli tomu, že buď nemají celní dokumenty, nebo nemají dostatečné kapacity chladniček, nebo protože je (v cílových zemích) obtížné dostat dávky k lidem," řekl šéf Moderny.