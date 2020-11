"Želva obrácená břichem vzhůru". Televize vypnuly a vymazaly Trumpa, šíří fámy o manipulaci

Donald Trump ztrácí půdu pod nohama. Sčítání hlasů žene dopředu jeho demokratického protikandidáta Joea Bidena, který má počtem volitelů nakloněno k tomu stát se novým prezidentem Spojených států.

S tím se ale republikánský kandidát a současná hlava státu nemůže smířit, a volby hodnotí jako zmanipulované. Žádné důkazy ale nepředložil a novinářům nedovolil položit na tiskové konferenci žádné dotazy.

Trump si také stěžoval si na údajné nepřipuštění pozorovatelů republikánů ke sčítání hlasů a tvrdí, že pokud by se všechny platné hlasy spočítaly, volby by vyhrál on. Jeho projev ale řada televizí do konce neodvysílala.

Ačkoliv šlo o o první televizní projev od volební noci a vysílala jej řada státních televizí jako CBS, ABC nebo NBC, některé jeho vystoupení přerušily.

"Přerušili jsme vysílání projevu a odstranili ho ze všech našich platforem," napsala na twitteru šéfeditorka USA Today Nicole Carroll s tím, že Trump pro svá tvrzení nepředložil jediný důkaz.

Podobně zareagovala i řada dalších televizí. "Tady Opět jsme v neobvyklé situaci, kdy musíme nejen přerušit prezidenta Spojených států, ale také ho opravit," uvedl ve vysílání moderátor stanice MSNBC poté, co televize jeho projev také vypnula.

Ve snaze zastavit šíření konspirací smazal Facebook jednu ze skupin, kde se množil počet lidí, kteří volby podobně jako Trump označovaly za zmanipulované. Přesto se v komentářích pod články amerických médií objevují názory, které tento postoj zastávají.

Proti údajné manipulaci se naopak postavili novináři a komentátoři. Web televize CNN upozornil, že téměř vše co Trump během volebního dne řekl, byly lži a manipulace. Nejen, že tvrdil, že získá klíčové státy a volby vyhraje, ale hovořil například o podvodu na veřejnost, který opět nemá jak prokázat.

"Nepoctivost je od samého začátku hlavním rysem Trumpova prezidentství a byla ústřední součástí jeho druhé kampaně. Jak se jeho cesta k 270 volitelům zmenšovala, on a jeho zástupci se obrátili k přístupu, který jim je vlastní," uvedl analytik CNN Daniel Dale.

Komentátor Anderson Cooper pro změnu označil Trumpa za želvu, která leží na zádech a mrská se na slunci. "Tohle je nejmocnější člověk planety," rýpnul si.

Server deníku New York Times upozornil, že dezinformace se šíří přímo z Bílého domu, a Trump zprávami o údajně zmanipulovaných volbách nahrál jak médiím, tak internetovým trolům.

Televize BBC uvedla, že volební podvody jsou ve Spojených státech velmi vzácné a objevují se v méně než 0,0009 % případů. Vyplývá to ze studie Brennanského střediska pro spravedlnost z roku 2017. Neexistují navíc žádné důkazy, které by naznačovaly, že došlo k nějakému podvodu.