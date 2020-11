Země zaslíbená. Paměti Baracka Obamy jsou hitem, už se prodalo 890 tisíc výtisků

Za 24 hodin od jejich vydání se jich prodalo téměř 890.000 výtisků a v tomto ohledu tak mírně překonaly i prodeje světového bestselleru Obamovy manželky Michelle s názvem Becoming (Můj příběh) z roku 2018, píše agentura AP. V Česku se kniha do knihkupectví dostane v příštím roce.

"Prodeji za první den jsme nadšeni," řekl David Drake z nakladatelství Crown, které podle dostupných informací zaplatilo prezidentskému páru za obě díla kolem 60 milionů dolarů (1,33 miliardy korun). Pamětí Obamové se přitom dosud prodalo po celém světě přes deset milionů výtisků a poptávka trvá - nakladatelství knihu dosud neuvedlo v brožované verzi, čehož vydavatelé v USA využívají k novému posílení prodejů po opadnutí prvotního zájmu.

My memoir, A Promised Land, is out today. I hope you’ll read it. My goal was to give you some insight into the events and people that shaped me during the early years of my presidency. Most of all, I hope it inspires you to see yourself playing a role in shaping a better world. pic.twitter.com/hdZysCpCN9