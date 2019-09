Zkáza na Bahamách: Hurikán Dorian má už 20 obětí, pomoc potřebuje 70 tisíc lidí

Zástupce generálního tajemníka OSN pro humanitární otázky Mark Lowcock mezitím podle agentury AP varoval, že akutní pomoc nezbytnou k přežití potřebuje na bahamských ostrovech Abaco a Grand Bahama asi 70.000 lidí.

HEARTBREAKING - We have more footage coming out of the #Bahamas tonight. Absolute devastation remains after #HurricaneDorian made its way across the island nation. Our thoughts are with those who have been affected by this terrible storm. #Dorian pic.twitter.com/w4573IXd7K